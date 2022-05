Elena d’Amario danza in una gabbia d’argento: l’abito effetto rete è tempestato di cristalli “La danza è una gabbia dove si impara a volare” ha scritto Elena D’Amario, mostrandosi alle prese con una coreografia che la vede vestita di cristalli.

A cura di Giusy Dente

Correva l'anno 2009 e una giovanissima Elena d'Amario cominciava a muovere i primi passi nel mondo della televisione, nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Era poco più che maggiorenne e già quel suo innato carisma riusciva a catalizzare l'attenzione, monopolizzando lo sguardo e rendendo impossibile staccarle gli occhi di dosso durante un'esibizione. Il suo talento ha messo d'accordo gli insegnanti, la critica e il pubblico: la ballerina ha conquistato giorno dopo giorno tutti, con la sua bravura e la sua presenza scenica. Pur non vincendo il talent, quello è stato l'occasione per dare avvio a una sfavillante carriera, è stato l'inizio di una serie di successi.

Elena d'Amario, nata per ballare

Dopo l'esperienza nella scuola di Amici, per Elena d'Amario si sono spalancate le porte di una delle compagnia di ballo più famose al mondo: notata dal coreografo David Parsons, è entrata in qualità di prima ballerina nella Parsons Dance Company, dividendosi tra Italia e America (dove attualmente vive ancora). Ad oggi, vanta collaborazioni con tantissimi coreografi e registi, che l'hanno scelta per videoclip, spettacoli, programmi televisivi, pubblicità. Era proprio lei sia nel video di Me ne frego (brano di Achille Lauro) che in quello di Uno di questi giorni (cantata da Nek).

Ha lavorato con Gabriele Muccino, Alessandra Celentano, Giuliano e Veronica Peparini. Di recente l'abbiamo ammirata sul palco dell'Ariston: ha duettato con Elisa, che l'ha voluta in scena con sé, come parte integrante dell'esibizione. Il suo look total white (abbinato a quello della cantante) è stato un tuffo negli anni Ottanta: il dettaglio degli scaldamuscoli a costine, must dell'epoca, erano un omaggio al film Flashdance.

Oro, argento e cristalli per Elena d'Amario

Oggi la 31enne continua a frequentare la scuola da Amici, ma con un ruolo di verso: ne ha fatta di strada! Ovviamente non è più un'allieva, ma dal 2015 è ballerina professionista all'interno del talent. Il pubblico non ha mai smesso di sostenerla e di apprezzarla, difatti è molto seguita anche sui social, dove condivide pochissimo della sua vita privata. Su questo fronte è molto riservata. Preferisce mostrarsi alle prese con i numerosi impegni professionali. Spesso la vediamo in sala prove, o durante uno show, intenta ad allenarsi o a provare una coreografia.

Le ultime immagini sono spettacolari. Ha mostrato a fan e follower il lavoro dietro la realizzazione di un costume di scena, assieme alle sarte e alle costume designers (che ha ringraziato una ad una per la loro professionalità e dedizione). Il tessuto dorato effetto rete è impreziosito da piccoli cristalli, che donano luce e movimento, mentre la schiena resta parzialmente scoperta. L'iniziale abito lungo è stato tagliato, ricavandone un mini dress. La ballerina lo ha indossato per una coreografia all'interno di una gabbia, che lei ha paragonato alla danza, riportando una citazione dell'autore e cantante francese Claude de Nougaro: "La danza è una gabbia dove si impara a volare". Quella è la sola gabbia in cui però lei si sente realmente libera e pienamente se stessa, l'unica gabbia in cui ha imparato a volare con le proprie ali, scoprendo anche il mondo al di fuori.