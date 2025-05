video suggerito

Cosa ha indossato Elena D'Amario per la finale di Amici 2025: l'abito da gran sera della ballerina Elena D'Amario chiude la sua avventura come giudice di Amici 2025 indossando un lungo abito da sera. Ecco tutti i dettagli del look scelto dalla ballerina per la finale del talent show di Maria De FIlippi.

Amici 2025 è arrivato alla fine, domenica 18 maggio va in onda in diretta la finale del talent condotto da Maria De Filippi. Alessia, Antonia, Daniele, Francesco e Trigno sono i talenti finalisti, mentre tra gli ospiti della serata ci sono la vincitrice della scorsa edizione Sarah Toscano e Carl Brave. Sul palco come sempre anche i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario che questa sera stupisce il pubblico con un elegantissimo abito aderente con stola.

L'evoluzione di stile di Elena D'Amario ad Amici 2025

In questa edizione di Amici la ballerina ha rubato la scena a tutti grazie a una serie di look ben studiati e perfettamente calibrati. D'Amario nelle diverse puntate ha sperimentato con stili molto diversi, mostrando lati diversi della sua personalità da quello romantico a quello più sensuale. L'edizione è iniziata con un audace e vistoso look animalier firmato Zimmermann, poi D'Amario è apparsa sul palco con un outfit completamente diverso, composto con un power suit nero di Redemption. Addio al nero, nella terza puntata è il momento di sfoggiare romantiche ruche dalle tonalità pastello che lasciano poi il passo alle sensuali trasparenze dell'abito nude firmato Fendi, scelto per il quarto serale di Amici. Poi una nuova inversione di marcia con l'abito tunica total black e con il vestito strapless a fiori di Etro, mentre in semifinale Elena stupisce tutti con un inedito stile boho chic, con abito dai cut sul corpetto, e con una frangia laterale.

Il look della finale di Elena D'Amario

La ballerina chiude la sua avventura come giudice di Amici indossando un lungo abito bordeaux aderente dalla linea a sirena e drappeggio sulla parte posteriore. Il vestito ha uno mini strascico e non ha alcun decoro o fantasia, è decorato solo con una lunga stola che fuoriesce dal corpetto e copre una spalla rendendo il modello asimmetrico. Elena D'Amario completo il suo look per la finale con un hair style dai capelli liscissimi con fila cntrale e incornicia il volto con maxi orecchini specchiati dalla forma che ricorda una foglia in argento.