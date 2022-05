Elena d’Amario rilancia la bandana: questa estate è di tendenza lo stile gipsy La bandana è l’accessorio di tendenza di questa estate. Da sempre ne è una fan Elena d’Amario, che ama lo stile gipsy.

A cura di Giusy Dente

Elena d’Amario

Elena d'Amario è una delle ballerine più talentuose nel panorama della danza internazionale. L'esperienza ad Amici, dove è stata allieva nel 2009, le ha spalancato le porte di una carriera che meritatamente è poi andata ben oltre i confini italiani. Agli esordi era appena 19enne, ma nel reality si è immediatamente imposta con la sua grinta, la sua voglia di fare e le sue indiscutibili doti, che hanno messo sin dall'inizio d'accordo tutti. La amava il pubblico e la adoravano gli insegnanti: impossibile non notare in lei quella scintilla in più. Difatti non c'è voluto molto che se ne accorgesse anche un gigante come David Parsons, che l'ha voluta nella sua compagnia, una delle più apprezzate al mondo. Parallelamente alle esibizioni con la Parsons Dance Company, ha anche continuato a frequentare la scuola di Maria De Filippi, ma da professionista, aprendosi poi anche al mondo della pubblicità e comparendo in alcuni videoclip musicali. Sui social è molto seguita. Condivide poco della sua vita privata, prediligendo i momenti sul palco o in sala prove. Ma i fan amano anche vederla nel quotidiano, perché sfoggia dei look sempre molto originali e che raccontano tanto della sua personalità.

L'anima gipsy di Elena d'Amario

C'è un elemento ricorrente, nei look di Elena d'Amario, soprattutto quelli balneari. L'estate è alle porte e da amante del sole e del mare, non vede l'ora di rilassarsi in spiaggia e di sfoggiare il bikini. Al costume è solita abbinare un accessorio in particolare, che compare sempre negli scatti delle ultime estati e che probabilmente fa parte del suo stile un po' gipsy.

Elena d’Amario

"L'anima di una gitana" ha infatti scritto su Instagram, condividendo l'ennesima foto con la bandana. Scorrendo il suo profilo Instagram sono tantissime le foto con il fazzoletto quadrato annodato sulla testa, ma anche con foulard tra i capelli e con capelli. Forse con un po' di nostalgia verso i ruggenti anni Duemila, di recente ha abbinato proprio gli zoccoli al cappellino da baseball, un look da inizio millennio decisamente trendy ancora oggi.

Elena d’Amario

Torna di moda la bandana

Le passerelle parlano chiaro: la bandana è l'accessorio di tendenza della Primavera/Estate 2022. Abbiamo visto il fazzoletto spopolare alle recenti sfilate: l'hanno proposto Blumarine, Etro, Fendi by Versace. Le Maison lo hanno eletto a must have sia per abbinamenti comodi da giorno che più glamour da sera, sia annodato al collo che avvolto intorno alla testa.

Elena d’Amario

In passato già altre celebrities avevano ripescato l'accessorio dai loro armadi: lo abbiamo visto indossato dalle sorelle Gigi e Bella Hadid, da Kaia Gerber, da Melissa Satta. È stato bandana style per tutte loro, le scorse estati.

Elena d’Amario

Ma la bandana spopola non solo tra le donne, ovviamente. Di recente se ne è lasciato conquistare per esempio LDA, che ne ha fatto anche una canzone: si chiama proprio Bandana il suo tormentone estivo. Ovviamente lo ha annunciato con tanto di fazzoletto al collo, portato con la parte triangolare davanti in stile western.

La bandana da sempre è un simbolo di vita all'aria all'aperta: fa pensare ai cow boy del Far West, ai motociclisti, agli hippie e ovviamente ai look vacanzieri. Indossarla fa subito estate, capelli al vento, sole che abbronza il viso. E richiama alla mente il mondo gipsy, quello in cui Elena d'Amario si riconosce, da spirito libero quale è sempre stato.