Elena d’Amario con gli zoccoli e il cappellino da baseball: il look per l’estate è anni Duemila La ballerina di “Amici” Elena d’Amario è pronta per l’estate: si gode una giornata in spiaggia con microtop effetto uncinetto e zoccoli con il tacco.

L'estate è alle porte e le influencer iniziano a sfoggiare i look per il solleone, seguendo le tendenze del momento. A dettare i trend della stagione sono gli anni Duemila (o Y2K, per dirla alla maniera di TikTok): le passerelle si sono riempite di jeans a vita bassa, bandane, micro top e abiti effetto metallizzato. Anche la ballerina di Amici Elena d'Amario si è lasciata conquistare e ha postato su Instagram un look decisamente retrò: microtop e sabot con il tacco!

Elena d'Amario si prepara all'estate con il crop top

La ballerina Elena d'Amario è uno dei volti più amati in tv: non solo ha danzato nei videoclip di moltissimi, ma si è esibita perfino sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Elisa, con scaldamuscoli bianchi anni Ottanta. Sono lontani i tempi del suo esordio ad Amici, nel 2009: da allora Elena d'Amario è cresciuta ed è cambiata, mantenendo un fisico scolpito grazie alla danza e maturando uno stile deciso e glamour. La ballerina ha decisamente nostalgia dei primi Duemila, tanto da aver voluto copiare le mode di inizio millennio nel suo ultimo look condiviso sui social. Per affrontare i primi caldi si è regalata una giornata al mare, dove ha sfoggiato un look trendy: bikini, crop top azzurro uncinetto e jeans a vita bassa, come vuole la moda della Primavera/Estate 2022. Ha poi abbinato al look una borsa di lusso: un secchiello azzurro cielo firmato Prada.

Elena d’Amario con jeans a vita bassa e crop top in maglia

Elena d'Amario rilancia gli zoccoli con il tacco

Elena d'Amario ha condiviso le foto del suo look sui social scrivendo: "Feeling 2000’s vibes". In effetti, i dettagli in stile anni Duemila ci sono tutti: l'ombelico in bella vista, il foulard al posto della cintura e il top cortissimo. Ma a fare tendenza sono gli accessori: orecchini a cerchio dorati, cappellino da baseball per riparare la testa dal sole e ai piedi…zoccoli! La ballerina indossa degli zoccoli borchiati con tacco e plateau, un modello dagli accenti folk molto in voga a inizio millennio. Saranno le calzature must have dei nostri look estivi?