video suggerito

Angelina Mango lancia la moda del cappellino crochet perfetto per l’estate Il cappellino lavorato all’uncinetto si candida a essere l’accessorio più copiato dell’estate, perfetto per i look balneari. Ne è fan anche Angelina Mango. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono alcuni elementi ricorrenti nei look stravaganti e colorati di Angelina Mango, che predilige uno stile giovanile e di carattere, ma con un occhio alle tendenze. La cantante innanzitutto non si separa mai dalle sue collanine di perline variopinte: nulla di costoso o griffato, ma piuttosto qualcosa che la fa sentire pienamente se stessa. Non a caso, ha inserito un riferimento anche nel suo successo sanremese La noia, in cui cita questo accessorio collegandolo alla sua indole. Canta: "A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l’età". Il secondo elemento must have sono i cappelli.

Angelina Mango fan dei cappelli

Angelina Mango è tornata attiva sui social dopo un lungo periodo di silenzio. Parallelamente si è anche presa una pausa dalla musica, per lo meno quella dal vivo. Dopo la vittoria a Sanremo e la conseguente partecipazione all'Eurovision, per lei è stato un vortice di emozioni, un impegno dietro l'altro. Tutto questo le ha permesso di fare ciò che ama, a contatto col suo pubblico, ma l'ha anche messa a dura prova.

Quando si è resa conto che era necessario uno stop, anche se a malincuore ha deciso di tutelarsi, perché era la cosa giusta da fare. La scelta è stata pienamente compresa dai suoi sostenitori, che non vedono l'ora di rivederla sul palco. In questo periodo si è goduta il tempo con le persone care, si è dedicata agli esami universitari. Insomma, ha fatto una vita del tutto normale, quella di una ragazza della sua età, lontano da riflettori.

Leggi anche Angelina Mango torna a scrivere: la foto in studio con chunky sneakers e cappello con la papera

Adesso che è più serena, in piena forma, è pronta anche a riprendere i contatti con la sua community, difatti è molto più presente sui social. Qui dà aggiornamenti sulla sua quotidianità e in molti sperano in qualche grosso annuncio imminente, visto che ha ripreso a scrivere. Proprio nelle Instagram Stories della 24enne, i fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. I cappelli sono un accessorio must have dei suoi look, ne possiede tanti e li sfoggia spesso negli outfit più sportivi, alternandoli alle bandane, ripescate direttamente dagli anni 90.

In quegli anni i fazzoletti erano d'obbligo, per essere considerati tipi alla moda! Ma le mode, si sa, cambiano, tra corsi e ricorsi. Questa estate, per esempio, potrebbe andare per la maggiore proprio il modello proposto dalla cantante nelle sue IG stories. Spicca un cappellino nero lavorato a maglie grosse con piccole paillettes a fare da punto luce inseriti nella trama crochet. Potrebbe essere il più copiato delle prossime settimane, perfetto da sfoggiare in spiaggia, agli aperitivi in riva al mare, ai party in riva al mare all'ora del tramonto.

È un modello minimal, ma il crochet è intramontabile e riprende vita soprattutto d'estate, perfetto per gli outfit balneari. Il cappellino è perfetto aggiunto a bikini e pareo, oppure a un crop top con shorts di jeans, tutto rigorosamente a piedi nudi o con una ciabattina bassa. Basta poco e il gioco è fatto: come sempre è il dettaglio a fare la differenza e a svoltare l'outfit da monotono a trendy.