Lorella Cuccarini commenta la pausa di Angelina Mango: "Ha affrontato un anno di grande impegno fisico" Lorella Cuccarini, ospite de La Volta Buona nella puntata di lunedì 23 dicembre, ha spiegato in che rapporti è con Angelina Mango e ha commentato la sua scelta di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi.

Nella puntata de La Volta Buona in onda lunedì 23 dicembre su Rai 1, Caterina Balivo ha ospitato in studio Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni. I due hanno ripercorso alcune tappe cruciali della loro carriera, stilando una classifica dei momenti più importanti. La maestra di Amici ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo 1995, edizione in cui si classificò al decimo posto, davanti a Mango che si posizionò in undicesima posizione. "Tu poi sei stata la maestra di sua figlia Angelina" ha commentato Balivo prima di chiederle in che rapporti siano al momento.

Lorella Cuccarini su Angelina Mango: "È un'artista incredibile"

Lorella Cuccarini ha raccontato a Caterina Balivo in che rapporti è con Angelina Mango e ha commentato la sua scelta di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi. "Ci siamo scritte. Sono contenta che abbia deciso di prendersi una pausa – ha chiarito Cuccarini – Ha affrontato un anno pazzesco pieno di grandissimi successi ma anche di grande impegno fisico. Ha fatto bene a prendersi qualche settimana di riposo per poi ripartire alla grande. È un'artista incredibile, ne approfitto per mandarle un bacio".

Angelina annulla il tour: "Devo prendermi cura di me"

Lo scorso ottobre Angelina Mango aveva annunciato lo stop al tour spiegando di aver bisogno di dedicarsi a sé stessa: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto". Il messaggio era arrivato dopo aver rimandato due date a causa di alcuni problemi alla voce di cui aveva parlato in una storia pubblicata su Instagram: "Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team". Dopo due settimane di silenzio, poi, era tornata sui social pubblicando una serie di foto e una frase: "Mi sono messa nei miei panni".