Angelina Mango torna sui social dopo lo stop al tour: addio abiti da palco, indossa tuta e giacca teddy

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango è tornata sui social dopo il lungo silenzio che aveva seguito l'improvviso stop al tour per problemi di salute. Colpita da una rinofaringite acuta, era stata costretta a cambiare i piani per prendersi cura di se stessa, rinunciando a quello che rappresentata uno degli eventi più importanti della sua carriera. Ora però, passato il momento più difficile, ha voluto rassicurare i fan e, al motto di "Mi sono messa nei miei panni", si è mostrata alle prese con una "normale" quotidianità fatta di uscite con gli amici, sorrisi e selfie allo specchio. Cosa ha indossato la cantante fuori dal palco?

Angelina Mango fuori dal palco

L'avevamo lasciata alle prese con la prima tappa del tour nei club, dove era apparsa meravigliosa tra scintillii e micro shorts, ora ritroviamo Angelina Mango sui social a rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Per il gran ritorno su Instagram ha pensato bene di puntare sulla semplicità, mostrando senza alcun tipo di filtro alcuni estratti della sua normale quotidianità. Per lei niente abiti di scena fatti di cristalli, decorazioni di velluto e accessori griffati, ha preferito alternare leggings aderenti e tuta oversize, così da godersi davvero in tutta comodità questo momento di stop lavorativo.

Angelina Mango con la giacca teddy

Cosa indossa Angelina Mango per combattere il freddo

A fare la differenza nei look cozy di Angelina Mango sono stati i soprabiti. Per combattere il freddo milanese ha indossato due diversi modelli destinati a diventare un vero e proprio must dell'inverno.

Angelina Mango col piumino Tommy Hilfiger

Il primo è color panna ed è il classico cappotto sportivo in tessuto teddy (di Tommy Hilfiger), il secondo è un piumino bordeaux dalla silhouette oversize firmato sempre Tommy Hilfiger. Cappellini con la visiera, chignon dall'effetto messy e le immancabili zeppe: la cantante potrà anche essersi presa una pausa dal palcoscenico ma a quanto pare non perde il suo animo glamour. In quanti non vedono l'ora di poterla nuovamente ammirare nei live?