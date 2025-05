video suggerito

Giulia Stabile tra ricami e trasparenze: quanto costa il vestito effetto vedo-non vedo Ricami e trasparenze per Giulia Stabile, che ultimamente sta sperimentando molto coi look, mostrandosi anche in veste più elegante, ma sempre fresca e briosa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Stabile

Certe esperienze sono difficili da dimenticare! Per Giulia Stabile, per esempio, sfilare a Cannes è stato la realizzazione di un sogno nel cassetto, qualcosa che porterà per sempre nel cuore, che custodirà tra i ricordi più belli. Fino a qualche anno fa forse non avrebbe mai pensato di poter calcare il red carpet della prestigiosa kermesse. Invece è successo! La ballerina (vincitrice della 20esima edizione di Amici) sta costruendo una solida carriera tra danza e tv ed è volata in Francia qualche giorno fa. Anche se l'avventura si è conclusa ed è rientrata a casa, l'emozione del fatidico tappeto rosso è ancora vivida. Ha condiviso con fan e follower qualche altro scatto di Cannes.

Il look candido di Giulia Stabile

A Cannes, Giulia Stabile ha dato il meglio di sé in quanto a stile, puntando su un abbigliamento raffinato e chic, ma che al tempo stesso non spegnesse la sua naturale vitalità, la sua freschezza, la sua giovinezza. Il suo stylist Luidi D'Elia è riuscito a valorizzarla con creazioni che da un lato sono in linea col forte carisma della ballerina, ma dall'altro si adattano all'occasione, che richiede comunque un certo tocco di eleganza.

Giulia Stabile in Vivetta

In particolare quest'anno, l'organizzazione della kermesse è stata chiara: è stato dato un rigido dress code agli ospiti, per evitare gli eccessi di audacia visti nelle precedenti edizioni. La 22enne sul red carpet ha sfilato con un abito blu cobalto impreziosito da piume sulla gonna, una creazione firmata Alexandre Vauthier abbinata a scarpe Le Silla.

Leggi anche Quanto costa il vestito di Francesca Fagnani a Belve: le anticipazioni sul look della quarta puntata

Giulia Stabile con borsa Off White

"Grazie per avermi fatto sentire speciale. È stato davvero meraviglioso vincere una sfida contro le mie insicurezze" ha scritto la ballerina, che è uscita dalla sua comfort zone osando con delle trasparenze. Trasparenze anche nel secondo look di Cannes, che ha mostrato a fan e follower a distanza di qualche giorno. Stavolta è un abito candido, all'insegna dell'intramontabile bianco, colore sinonimo di purezza ed eleganza.

Giulia Stabile indossa scarpe Le Silla

A Cannes ha indossato questo vestito firmato Vivetta con colletto bon-ton, scintillanti ricami color argento e pannelli trasparenti su maniche e busto. Costa 1050 euro sul sito ufficiale. Per dare un tocco di colore ha aggiunto un paio di décolleté Le Silla rosse in vernice, molto sensuali e femminili: sono il modello Morgana con tre sottili listini, tacco a stiletto di 120 mm e scollo pronunciato sul davanti. Costano sul sito ufficiale 754 euro. Infine per riprendere i dettagli argento dell'abito, ha completato il tutto con una borsa firmata Off White.