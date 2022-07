L’abito hippie chic di Elena d’Amario è il vestito perfetto per l’estate 2022 Cosa c’è di più estivo di un abito lungo e colorato, dal sapore folk? Elena D’Amario lancia il modello di tendenza per l’estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

Finalmente: l'estate è entrata nel vivo e le vacanze sono dietro l'angolo. Che si parta per un giorno o per un mese, o che si resti in città, c'è un abito che proprio non può mancare nel nostro armadio: il vestito boho, lungo e colorato. L'abito fantasia dal sapore gipsy è il vero passepartout estivo: si indossa di giorno con le sneakers e di sera con i sandali e ci fa sentire subito moderne figlie dei fiori, gitane pronte all'avventura. La prova? L'ultimo look della ballerina Elena d'Amario, che si gode le notte estive con un lungo abito cut out con stampa floreale, da copiare subito.

Elena d'Amario con l'abito cut out fantasia

Fisico scolpito e lunghi capelli neri, Elena d'Amario è una delle ballerine più famose del piccolo schermo. Ha esordito con il programma Amici di Maria De Filippi e ha costruito una carriera nella prestigiosa Parsons Dance Company. L'amore per la danza è accompagnato da quello per la moda: su Instagram condivide spesso i suoi look, sempre all'insegna del colore e del glamour. La sua passione? I dettagli gipsy e gli abiti boho, ampi e colorati. Per una serata in spiaggia, ad esempio, ha indossato un vestito cut out lungo fino ai piedi con un corpetto arricciato in modo da lasciar scoperto torace e ombelico. L'abito fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Etro e spicca per la sua stampa colorata: l'iconico paisley e i fiori creano un caleidoscopio sullo sfondo nero.

L’abito di Elena d’Amario è firmato Etro

Gli abiti folk-chic per l'estate 2022

Cosa c'è di più estivo di un abito colorato? In tessuti leggeri e dal taglio ampio, gli abiti boho sono gli alleati ideali del guardaroba estivo: sono freschi, facili da portare e non sfigurano in nessuna occasione. Le stampe colorate mettono subito di buonumore e ci fanno viaggiare con la fantasia: Emilio Pucci punta su disegni geometrici, mentre Gucci abbina la fantasia floreale a accessori texani, per sottolineare la vocazione nomade di questi abiti.

L’abito folk di Altuzarra

Come si abbinano? In città si portano anche con le sneakers e una semplice giacca in jeans, o sovrapposti a una t-shirt bianca con sandali flat. L'abito etno-chic vi farà compagnia anche in vacanza, tra borse in paglia, cappelli a tesa larga e una cascata di collanine e bracciali dal sapore hippie.

L’abito hippie–chic di Gucci

L'abbinamento più audace? Al ritorno delle vacanze si indossa con gli stivali texani e maxibracciali d'argento, per vere esploratrici.