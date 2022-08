Elena d’Amario con l’abito trasparente: il nuovo look estivo è con le treccine extra long Elena d’Amario cambia hair look per l’estate: la trasformazione è con le treccine, che ha mostrato fasciata in un abito trasparente degradé.

A cura di Giusy Dente

Elena d’Amario in Off–White

L'estate di Elena d'Amario è nei luoghi del cuore: la ballerina è tornata a casa, dalla famiglia e dagli amici di sempre, e si sta godendo questi giorni in attesa di riprendere gli impegni professionali. Ormai è una ballerina il cui successo è andato ben oltre i confini nazionali: ha lavorato per anni a New York, nella famosa Parsons Dance Company di David Parson. Il coreografo la notò quando, giovanissima, era tra gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi (la nona edizione del talent, più di 10 anni fa). Da allora ha proseguito la carriera tra teatro e tv, tornando nella scuola di Amici in qualità di danzatrice professionista e cimentandosi anche alla conduzione. Ora anche per lei è giunto il momento di un po' di relax.

L'estate di Elena d'Amario

La 32enne è molto seguita sui social, dove però tende a condividere poco del privato, preferendo mostrarsi in sala prove, sul palco, durante le esibizioni. In questi giorni si sta dedicando il più possibile alla famiglia e agli amici e ha fatto uno strappo alla regola mostrano alcuni momenti di vita quotidiana assieme alle persone care, tra cui la nonna e la nipotina. Sta facendo il pieno si sole e mare e i suoi look sono tra i più trendy e alla moda dell'estate.

Ha una certa predilezione per lo stile gipsy e difatti la bandana è il must dei suoi look balneari, alternata ai cappelli di paglia. Si adattano perfettamente al suo stile anche gli abiti lunghi hippie chic, ampi e colorati, ma sa alternarli a capi più glamour, all'insegna del pizzo e delle trasparenze, spaziando tra il total black e nuances accese. Non le è sfuggito il ritorno dello stile "alla marinara", optando anche per una mise a righe bianche e rosse in versione marinière, con gambe in primo piano.

in foto: abito Off–White

Il nuovo look di Elena d'Amario

Nuovo hair look per la ballerina, che vanta una folta e vaporosa chioma di capelli scuri e ricci. Per queste ultime settimane estive ha optato per due lunghe treccine che partono sin dall'attaccatura dei capelli, impreziosite da anelli dorati. Per mostrare la trasformazione ha scelto un abito perfetto. L'abito midi smanicato con scollo all'americana ed effetto degradé è di Off-White: è trasparente ed è caratterizzato da un design sfumato di colore, che ricorda i diversi colori del cielo. Lo ha sovrapposto a un due pezzi scuro con tanga dal taglio a V. Costa circa 620 euro, ma non è più disponibile sul sito ufficiale della Maison. La ballerina ha completato l'outfit con occhiali da sole dalla montatura rossa e orecchini dorati a cerchio. È la più trendy dell'estate!