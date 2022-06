Elena D’Amario insieme ai finalisti di Amici: al Tim Live Show brilla con l’abito multicolore Elena d’Amario è salita sul palco del Tim Live Show in una veste diversa dal solito: non in qualità di ballerina, bensì di conduttrice dell’evento.

A cura di Giusy Dente

Elena d’Amario in Missoni

Ieri sera i finalisti di Amici 21 si sono ritrovati tutti a Ostia per il Tim Live Show, per poi festeggiare il 22esimo compleanno del cantante Alex. Il vincitore Luigi, Sissi, Albe, Serena, Michele ed Alex si sono esibiti per il pubblico che in questi mesi li ha visti crescere all'interno del talent, appassionandosi alle loro storie e ai loro percorsi professionali: chissà le loro strade dove li porteranno, ora che il programma è finito. Era presenta sul palco anche Elena d'Amario, in una veste diversa dal solito: non quella di ballerina, bensì come conduttrice.

Elena d'Amario da ballerina a conduttrice

La partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2009 ha permesso a Elena d'Amario di farsi conoscere dal grande pubblico, che l'ha amata sin da subito: ne ha apprezzato le doti artistiche, l'umiltà, la vivacità e la bellezza. Negli anni ha costruito una solida carriera di danzatrice, in Italia e non solo: è stata infatti notata da David Parsons che l'ha voluta nella sua famosissima compagnia. Ma è rimasta sempre molto legata al programma di Canale 5, con cui negli anni ha sempre continuato a collaborare, partecipando in qualità di professionista, con grande successo. Anche sui social è molto seguita e condivide molto della sua vita professionale e della sua quotidianità (un po' meno della sfera privata, di cui è evidentemente più gelosa). Ieri sera si è cimentata in qualità di conduttrice sul palco del Tim Live Show.

Elena d’Amario in Missoni

Elena d'Amario conduce il Tim Live Show

Il Tim Live Show è stata l'occasione per la reunion dei finalisti di Amici: c'erano Serena Carella, Albe, Sissi, il vincitore Luigi Strangis, Michele e Alex. In onore di quest'ultimo ci sono stati dei festeggiamenti e un brindisi speciale, visto che era il suo compleanno. La conduzione della serata è stata affidata a Elena d'Amario, che per l'occasione ha scelto un look femminile ed elegante, coloratissimo, che ha esaltato la sua bellezza mediterranea e il suo fisico scolpito.

in foto: abito Missoni

Il vestito è una creazione firmata Missoni: sul sito ufficiale della Maison costa costa 1900 euro. L'abito lungo senza maniche, in leggera maglia lavorata, è aderentissimo: esalta perfettamente le curve della 32enne, che vanta un corpo modellato da anni e anni di allenamento. Presenta l'iconico motivo a zig-zag della Maison in versione multicolore, impreziosito da dettagli in lamé: perfetto per brillare e illuminare la scena.