Cristina D’Avena canta all’Eurovision Village: il vestito è un inno alla pace e all’amore Cristina D’Avena si è esibita assieme ai Gem Boy sul parco dell’Eurovision Village. Il suo coloratissimo look nasconde un messaggio.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una delle location dell'Eurovision Song Contest di Torino è il Parco del Valentino, che sta ospitando una serie di eventi per intrattenere il pubblico della kermesse e i fan accorsi da tutt'Europa appositamente per l'occasione, per sostenere i propri artisti. La programmazione dell'Eurovision Village si sviluppa nell'arco di 8 giorni, ospitando circa 200 artisti diversi, per un totale di 40 ore di musica e spettacolo. Ogni giornata ha un tema portante. Per esempio quello dell'inaugurazione di sabato 7 maggio era la pace e difatti si è dato spazio, oltre ai concerti, anche ad alcune testimonianze contro la guerra. Domenica 8 maggio è stata la volta di un altro tema: i diritti della comunità LGBTQ+. Si sono esibiti anche Cristina D'Avena feat Gem Boy.

Cristina D'Avena all'Eurovision

La regina delle sigle dei cartoni animati si è esibita sul parco appositamente allestito nell'Eurovision Village del Parco del Valentino assieme ai Gem Boy. Cristina D'Avena vanta un pubblico affezionatissimo e molto eterogeneo: la amano i bambini e la amano i grandi. Le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, cresciute ascoltando la sua voce tutte le mattine prima di andare a scuola e i pomeriggi prima di fare i compiti. Nessuno di loro ha mai dimenticato i Puffi, Pollon, Mila e Shiro, Lady Oscar e tutti gli altri protagonisti dei suoi brani.

All'Eurovision, la cantante ha proposto un medley dei suoi successi e col suo look ha aderito perfettamente al tema del giorno. Il suo abito, infatti, nascondeva un messaggio ben preciso: era un invito alla pace e all'uguaglianza, al rispetto verso tutti. Ha indossato un vestito realizzato da un brand a cui si affida spesso e di cui ama le creazioni. Il loro must sono le gonne ampie a vita alta, delle limited edition realizzate su misura, originali e sempre coloratissime. In passato ne aveva indossata una con la stessa fantasia Peace&Love, ma stavolta MY5 ha pensato per lei a un abito intero.

in foto: gonna Peace&Love

Sia sul corpetto (con ampia scollatura) che sulla gonna sono ripetuti, su base nera, la scritta Peace e il simbolo universale della pace. La cantante ha abbinato all'abito una giacca di pelle nera corta, che ha dato un tocco rock all'outfit, completando poi il look con gli accessori del brand no.nu. Ne ha approfittato per lanciare, dal palco, un messaggio di cui oggi c'è più che mai c'è bisogno: "Liberate il bimbo che è in voi, aiuta a vivere meglio" ha detto.