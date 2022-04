Costanza Caracciolo non resiste al fascino del biondo: il nuovo look è coi capelli chiarissimi Ci eravamo abituati a vedere Costanza Caracciolo castana: da circa un anno infatti l’ex velina era tornata al suo colore naturale. Ma non ha resistito ed è tornata alla chioma bionda, di cui è una grande fan.

A cura di Giusy Dente

Costanza Caracciolo da quando ha sposato Bobo Vieri si divide tra Milano e Miami. Il matrimonio si è svolto nel 2019 e la coppia ha due figlie, Isabel e Stella. Al momento la famiglia al completo si trova in Florida, dove l'ex velina sta approfittando del clima caldo per un po' di tintarella in costume, ma ne ha approfittato anche per un cambio look, prima di far ritorno in Italia tra qualche giorno. Difatti ha cominciato a informarsi sulle temperature del Bel Paese, sicuramente diverse!

Costanza Caracciolo torna bionda

Dal 2021 quella che per anni è stata ‘la velina bionda' di Striscia la Notizia (in coppia con la mora Federica Nargi) è passata al castano. Proprio un anno fa, infatti, Costanza Caracciolo ha mostrato a fan e follower la trasformazione: una chioma più vicina al suo colore naturale. Un cambiamento davvero drastico, per lei stessa, che è una fan delle tonalità più chiare. Ma il suo post di allora si rivela oggi profetico. Aveva infatti scritto: "A chi mi conosce bene sarà venuto un infarto, perché sa quanto io abbia una passione per i capelli biondi. Però volevo tranquillizzarvi: tornerò bionda, credo poco prima dell'estate". E così è stato!

La 32enne si è affidata a Daniele Valentini, hair stylist di Miami Beach. Fa parte del team del salone Atma Beauty, che tra i suoi servizi offre diverse opzioni per chi vuole cambiare look. Lei ha scelto di tornare al suo amato biondo, optando anche per una messa in piega mossa. In passato ha sperimentato sia la tonalità platino che una più calda e scura, ugualmente luminosa. I complimenti non si sono fatti attendere: a quanto pare i fan la amano particolarmente in questa versione, che è quella che ricorda anche i suoi esordi televisivi, ormai quasi 15 anni fa. È rimasta in ottimi rapporti con la compagna di avventura Federica Nargi e ha continuato a lavorare in tv, ma nel frattempo si è sposata e ha avuto dei figli. Al momento sta portando avanti diversi progetti di lavoro, per esempio è stata scelta come testimonial di Guess e ne ha approfittato per sfoggiare un look primaverile che ha fatto impazzire i social: un completo mannish reso sensuale e femminile dalla giacca portata senza reggiseno.

Le celebrities amano il biondo

Costanza Caracciolo non è la sola che ha subito il fascino della chioma bionda. Di recente Ilary Blasi ha ulteriormente alleggerito la capigliatura con un soft blonde, Gigi Hadid è passata al delicatissimo e angelico biondo vaniglia e hanno azzardato questo vero e proprio stravolgimento anche Vittoria Ceretti (che ha i capelli scurissimi di natura) e Miriam Leone che momentaneamente ha rinunciato alla sua iconica chioma rossa. Il biondo insomma non passa mai di moda anche se sembra che la tonalità più cool destinata a spopolare in questi mesi sarà il strawberry blonde, colorazione trendy perfetta per distinguersi con stile.