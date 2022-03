Costanza Caracciolo elegante in tailleur: ora la giacca si indossa senza reggiseno Costanza Caracciolo è una mamma trendy e lo ha dimostrato sui social con il suo nuovo look. Ha sfoggiato un tailleur dallo stile mannish, approfittandone per lanciare la moda più sensuale della primavera: indossare la giacca senza reggiseno.

Costanza Caracciolo ha stravolto la sua vita e le sue abitudini quotidiane da quando è diventata mamma, ha avuto due figlie dal compagno Christian Vieri, Stella e Isabel, e non potrebbe essere più soddisfatta e felice. Sebbene le piccole riempiano le sue giornate, non ha rinunciato alla carriera e, al di là degli impegni familiari, sui social documenta anche tutti i successi professionali raggiunti. Di recente, ad esempio, è diventata testimonial di Guess e ne ha approfittato per rivisitare in chiave super sensuale il trend della moda mannish: ecco cosa ha indossato per le prime giornate soleggiate della primavera.

Il look per la primavera di Costanza Caracciolo

La moda mannish sta letteralmente spopolando e sono moltissime coloro che per essere trendy sfoggiano dei look ispirati al guardaroba maschile, ovvero con un tailleur con giacca e pantaloni. Costanza Caracciolo non ha resistito alla mania e in alcune foto realizzate per Guess ha sfoggiato un completo elegantissimo da vera e propria donna in carriera: è in blu notte, ha i pantaloni a sigaretta e il blazer monopetto lungo. La cosa particolare è che lo ha reso super sensuale non indossando il reggiseno e lasciando dunque intravedere la forma naturale del décolleté attraverso la scollatura profonda (proprio come aveva già fatto Elisabetta Canalis qualche giorno fa).

I gioielli a cuore di Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo con i gioielli a cuore

Per completare l'outfit dallo stile mannish Costanza Caracciolo ha scelto degli accessori in tinta, dalle scarpe in camoscio blu col tacco a spillo ai gioielli. L'ex velina ha infatti indossato dei preziosi coordinati firmati Guess, ovvero collier e orecchini pendenti decorati con delle pietre in tinta a forma di cuore. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, aggiungendo così un tocco sinuoso al look. Insomma, la Caracciolo è una mamma trendy che non ha perso la passione per la moda da quando ha avuto le figlie: in quante imiteranno il suo stile chic e femminile per la primavera?