Costanza Caracciolo sotto il sole di Miami: anticipa l’estate col micro bikini rosa Costanza Caracciolo si divide tra Milano e Miami. Al momento è appunto in Florida col resto della famiglia: sta dando il meglio in quanto a look estivi e balneari.

A cura di Giusy Dente

La vita della famiglia Vieri-Caracciolo si snoda tra Milano e Miami. L'ex velina Costanza Caracciolo e l'ex attaccante Christian Vieri portano avanti in Italia diversi progetti di lavoro, ma parallelamente la famiglia al completo si trasferisce in Florida in alcuni momenti dell'anno. La coppia è sposata dal 2019: nel 2018 è nata Stella e nel 2020 Isabel. Proprio quest'ultima ha da poco festeggiato il compleanno: per lei i genitori hanno organizzato un party a tema unicorno, che si è svolto appunto nell'abitazione del capoluogo lombardo. Al momento invece i 4 sono volati dall'altra parte del mondo, dove si stanno godendo l'estate.

I look estivi di Costanza Caracciolo

A Miami, l'ex velina sta sfoggiando dei look estivi casual uno più alla moda dell'altro. Prima è stata la volta di un outfit griffato total black. Ha abbinato un paio di shorts Prada sportivi con elastico e coulisse (e iconico logo triangolo in metallo smaltato) a una camicetta sbottonata e legata con un fiocco sotto al seno. I pantaloncini costano 720 euro sul sito ufficiale della Maison. Ha completato il look con una pochette nera Chanel, uno degli iconici modelli dal design trapuntato, con logo sulla chiusura (la doppia C).

Ai piedi ecco le famose mule di Bottega Veneta, anche queste a effetto trapuntato, con punta quadrata e tacco a stiletto. Il prezzo, sul sito ufficiale del brand, corrisponde a 990 euro. Le mule sono le calzature preferite delle celebrities: le ama molto Chiara Ferragni per esempio, che le ha rese le scarpe must dell'estate scorsa. Per la prossima sembra che spopoleranno ancora modelli dalla punta quadrata, proprio come quello della Caracciolo: non solo mule ma anche sandali e mocassini.

Leggi anche I micro bikini per l'estate 2021

È stata poi la volta di un look in denim: shorts e giacca di jeans, camicetta bianca, ballerine. All'insegna della comodità, insomma, anche se nelle occasioni più formali la neo 32 enne (festeggiati a gennaio in famiglia), sa essere impeccabile ed elegantissima. Il suo tailleur blu in pieno stile mannish portato senza reggiseno sotto la giacca è il must della primavera, per essere chic e femminili, osando senza risultare eccessivi.

Costanza Caracciolo ne ha approfittato anche per godersi il sole di Miami: ha anticipato l'estate con un micro bikini rosa. È il primo look da mare di quest'anno: tanga con laccetti sui fianchi e reggiseno con coppe a triangolo.

Costanza Caracciolo fan del look gemelline

Le sorelline Stella e Isabel hanno appena 2 anni di differenza. Costanza Caracciolo ama vestirle come due gemelline. Sono tantissimi i look abbinati che sono solite sfoggiare. In questi giorni a Miami prima è stata la volta di due graziosi abitini con parte superiore rossa e gonnellina a righe, poi di un look abbinato in denim, con giacche di jeans e infine di un look in stile Barbie, total pink: t-shirt, shorts e sandali.

Non è la sola che ama i look matchy matchy in famiglia. Li adorano anche i Ferragnez: Leone e Vittoria indossano spesso pigiamini coordinati, che fanno impazzire i fan. Ma sono gettonatissimi anche sui social di altri influencer, per esempio Clizia Incorvaia: li ha proposti in occasioni speciali come i festeggiamenti per il primo e il secondo mese di vita del piccolo Gabriele.