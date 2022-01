Costanza Caracciolo compie 32 anni: la festa di compleanno tra paillettes, pelle e pantofole Costanza Caracciolo ha compiuto 32 anni e ha documentato i festeggiamenti con due differenti post. Tra palloncini, paillettes, look di pelle e pantofole pelose, i party per il compleanno sono stati all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Costanza Caracciolo è più felice che mai: al di là dei successi professionali, ha realizzato il suo sogno d'amore più grande dando vita a una famiglia al fianco di Christian Vieri. Le figlie nate dalla storia col calciatore, Stella e Isabel, sono la sua ragione di vita ed è proprio con loro che ha festeggiato il suo compleanno. L'ex velina ha raggiunto un importante traguardo, i 32 anni, e non ha potuto fare a meno di celebrarlo sui social con dei post che hanno documentato tutto ciò che ha fatto nella sua giornata speciale. Per l'occasione ha sfoggiato due diversi look, entrambi glamour ma dallo stile opposto.

Il look da Birthday girl di Costanza Caracciolo

Era da giorni che era partito il countdown di Costanza Caracciolo e ieri il suo compleanno è finalmente arrivato. L'ex velina ha compiuto 32 anni e ha ricevuto innumerevoli messaggi di auguri social da amici reali e virtuali. Come ha ringraziato tutti? Con un post in versione "Birthday girl". L'ex velina si è lasciata immortalare più glamour che mai al fianco di alcuni palloncini con indosso un minidress di paillettes rosse, un modello a maniche lunghe e con una generosa scollatura a portafoglio. Lo ha abbinato a un rossetto in tinta e a un cerchietto a tema con peluche sul capo e due stelline scintillanti decorate con la scritta Happy Birthday.

Costanza Caracciolo spegne le candeline con le figlie Stella e Isabel

Il party casalingo con le figlie

Questa mattina, invece, la Caracciolo ha rivelato di aver spento le candeline con le sue due figlie Isabel e Stella, alle quali ha dedicato queste dolci parole: "Le mie cucciole sono i regali più belli che la vita mi ha dato!". Nell'album le abbraccia con dolcezza sfoggiando un look casalingo ma allo stesso tempo trendy. Per il party tra le mura domestiche Coco ha indossato un paio di pantaloni di pelle aderenti e una camicia di jeans scura, completando il tutto con un paio di comode pantofole di pelo. Insomma, per Costanza i party e gli eventi mondani continuano ad avere un certo appeal ma nulla riesce a renderla più felice della compagnia delle sue figlie.