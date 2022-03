Costanza Caracciolo e Christian Vieri festeggiano il compleanno di Isabel col party a tema unicorno Christian Vieri e Costanza Caracciolo hanno festeggiato i 2 anni della secondogenita Isabel organizzando per lei un party coloratissimo a tema unicorno, con dolcetti e palloncini.

A cura di Giusy Dente

Nuova festa in casa di Costanza Caracciolo e Christian Vieri. Il mese scorso la coppia ha festeggiato, assieme alle due figlie, il compleanno dell'ex velina: "Le mie cucciole sono i regali più belli che la vita mi ha dato" ha scritto. La neo 32enne e il calciatore, infatti, si sono sposati nel 2019: l'anno prima sono diventati genitori di Stella, mentre nel 2020 è nata Isabel. In quel periodo l'Italia si trovava in pieno lockdown, difatti la Caracciolo ha affrontato il parto da sola, non potendo avere con sé il marito in ospedale a causa delle rigide restrizioni anti Covid. Isabel proprio ieri ha festeggiato i suoi 2 anni. Per l'occasione, non poteva certo mancare un party in grande stile, con la famiglia e alcuni amichetti.

Palloncini, unicorni e arcobaleni per Isabel

Isabel, secondogenita di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ha festeggiato il suo secondo compleanno. L'anno scorso la pandemia aveva costretto i genitori a organizzare un party più intimo, nel rispetto delle restrizioni anti Covid. C'era stata ugualmente una piccola festa nell'abitazione milanese, per l'occasione riempita di palloncini colorati e dolcetti, tutto in tonalità pastello e con decorazioni a forma di farfalla: un vero e proprio inno alla primavera. Immancabile la torta, a forma di numero 1 gigante. Stavolta, è stato possibile sbizzarrirsi un po' di più.

I genitori hanno organizzato un party coloratissimo per la bambina, invitando anche alcuni amichetti. Isabel e gli altri bambini sono stati coinvolti in giochi e danze dagli animatori e l'allestimento è stato curato in ogni dettaglio, dolci compresi: tutto nei colori dell'arcobaleno, con unicorni tutt'intorno e una miriade di palloncini in tonalità pastello.

"È stato tutto come speravo, partendo da una bellissima giornata di sole che ci ha permesso di festeggiare all’aperto. Isabel si è stradivertita, protagonista indiscussa. Ama le feste e quindi posso confermare che oltre che fisicamente mi somiglia anche caratterialmente! Come ha detto papà: siamo innamorati persi di voi, Isabel nostra" ha scritto Costanza Caracciolo condividendo con fan e follower le foto della giornata. Camicetta rosa a pois per la mamma, maglioncino blu con unicorno ricamato e camicetta di jeans per la piccola festeggiata.

Spopolano le feste a tema

Ultimamente tante celebrities stanno festeggiando i loro piccoli con party a tema, per regalare loro una giornata davvero speciale e indimenticabile. Di recente Laura Pausini ha organizzato per il compleanno della figlia Paola una festa a tema Titanic: la bambina ha indossato anche l'iconico ciondolo a forma di cuore, proprio come la protagonista del film. Dall'altra parte del mondo, Kylie Jenner e Kim Kardashian hanno celebrato assieme i compleanni dei rispettivi figli, Stormi e Chicago: per loro festa a tema Barbie, ovviamente in un tripudio di rosa. Ma neppure i grandi resistono alle feste a tema. Basti pensare a quella grandiosa organizzata da Giulia De Lellis. Per festeggiare i 26 anni ha portato i suoi amici direttamente negli anni Venti: dress code glamour per tutti, location da sogno e allestimento elegante, degno dei migliori party del Grande Gatsby.