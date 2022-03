Carnevale fiabesco a casa di Cristina Chiabotto: costumi a tema Alice nel Paese delle Meraviglie Il Carnevale è arrivato anche a casa di Cristina Chiabotto, che ha organizzato una festa a tema per la piccola Luce Maria. Per l’occasione, la mamma si è vestita da Alice nel Paese delle Meraviglie e la bambina da Bianconiglio.

Non è un momento felice, per il mondo: ogni giorno arrivano notizie terribili, relative al conflitto Russia-Ucraina. Ne deriva un clima comprensibilmente teso e preoccupato, che grava soprattutto sui bambini, i quali magari non comprendono a pieno cosa succede ma di certo ne percepiscono la gravità. Per quanto possibile, nelle famiglie si cerca di spiegare loro gli eventi, ma rassicurandoli. Parallelamente, va avanti la vita quotidiana di sempre, Carnevale compreso. La festa è amatissima soprattutto dai bambini, tra coriandoli e travestimenti. Abbiamo visto i baby Ferragnez in costume: prima Leone in versione Transformer e Vittoria in versione vecchietta, poi rispettivamente travestiti da Woody di Toy Story e Minnie. Il Carnevale è arrivato anche a casa di Cristina Chiabotto.

Carnevale a casa di Cristina Chiabotto

Festa a tema per la piccola Luce Maria, figlia di Cristina Chiabotto. L'Ex Miss Italia, dopo un anno di fidanzamento, ha sposato nel 2019 l'imprenditore Marco Roscio: il 7 maggio 2021 è nata la primogenita, che ha un nome dal significato importante. Maria, infatti, era quello della nonna paterna della Chiabotto, a cui era molto legata, morta di Covid-19 nel 2020. Per la bambina, mamma e papà hanno organizzato un party di Carnevale speciale.

Le feste a tema sono molto gettonate ultimamente, amate da grandi e piccini. Per il compleanno, ne ha organizzata una anche Giulia De Lellis, che ha scelto un'ambientazione anni Venti. Laura Pausini per i 9 anni di sua figlia Paola ha invece portato tutti sul Titanic, un party in onore del film preferito della festeggiata. Nel caso di Cristina Chiabotto, non ci sono compleanni di mezzo, bensì il Carnevale.

La piccola Luce Maria si è trasformata nel Bianconiglio, ma con un adorabile costumino rosa con tanto di orecchie lunghe. La mamma era invece travestita da Alice, con abitino celeste e grembiulino bianco e collant candidi. Il tema della festa, infatti, era proprio Alice nel Paese delle Meraviglie e tutto era curatissimo in ogni minimo particolare, dall'allestimento al cibo. Tutt'intorno palloncini rosa e azzurri, carte da gioco, dolcetti in colori pastello, l'iconica teiera e le scritte "Eat me" e "Drink me", proprio come nella fiaba. "My Wonderland of Love" ha scritto Cristina Chiabotto condividendo sui social alcune foto del suo Carnevale fiabesco e pieno d'amore.