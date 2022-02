Laura Pausini festeggia i 9 anni della figlia Paola: look anni Venti e party a tema Titanic Laura Pausini ha festeggiato il compleanno della figlia Paola. Le ha organizzato una festa a tema Titanic e la bambina ha indossato anche il ciondolo a forma di cuore, come se fosse la Rose del film.

A cura di Giusy Dente

Instagram @laurapausini

Laura Pausini è tornata a casa dalla sua famiglia, dopo l'esperienza sanremese. La cantante è stata nuovamente super ospite sul palco dell'Ariston, lo stesso palco calcato nel 1993 quando era una giovane sconosciuta. Quell'anno la vittoria nella sezione Novità con La solitudine l'ha lanciata verso un'inarrestabile carriera, che oggi la vede primeggiare non solo in Italia, visto che è amatissima anche in America latina e America del nord. La Pausini dal 2005 è sentimentalmente legata al suo produttore artistico e chitarrista, Paolo Carta: la coppia ha una figlia, Paola, che ha appena compiuto 9 anni.

Laura Pausini festeggia il compleanno della figlia

La figlia di Laura Pausini ha compiuto 9 anni e i genitori le hanno organizzato una festa a cui hanno preso parte gli amici più stretti e alcuni familiari, tutti tamponati come ha specificato la cantante stessa su Instagram. In un post, l'artista ha scritto per la bambina un lungo messaggio di auguri, in cui le ha espresso tutto il suo amore e la gioia di averla nella propria vita. La festa di compleanno è stata organizzata sulla scia di un episodio ben preciso.

Instagram @laurapausini

Nel post di auguri lo ha raccontato la cantante stessa: "Paola poche settimane fa ha ascoltato la canzone Eyes Blue e ha sentito la parola Titanic, mi ha chiesto cosa fosse e le ho spiegato che è un film. L'ha voluto vedere (le ho fatto saltare alcune piccole parti) e per questo ha voluto fare la festa del suo compleanno dedicata al suo nuovo film preferito".

Instagram @laurapausini

Paola compie 9 anni

L'allestimento della festa di Paola era in stile anni Venti. Si vede una torta a forma di nave che affonda circondata dalle acque del mare e ci sono diversi dolcetti a tema. Spicca anche un ritratto della protagonista Rose (interpretata da una indimenticabile Kate Winslet dai lunghi capelli rossi). E poi ancore, navi in miniatura, lampade, candele, biglietti di auguri a mo' di carte di imbarco. In perfetto stile anni Venti anche il look della festeggiata.

Instagram @laurapausini

Paola alla festa ha indossato un abito di Elisabetta Franchi nero con maniche ampie, completato con guanti bianchi, choker e copricapo con piuma, accessorio che rimanda al ballo tipico dell'epoca, il charleston. Per essere una perfetta Rose di Titanic ha indossato anche l'iconica collana col ciondolo blu a forma di cuore. Tra gli auguri giunti tra i commenti del post anche quelli di moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo: le cantanti Elisa e Noemi, la modella Mariacarla Boscono, i conduttori Carlo Conti e Mara Venier. Qualcuno ha posto l'accento sul curatissimo look della festeggiata scrivendo: "La classe è proprio di famiglia"!