Le scarpe con la punta quadrata sono di moda: mocassini, sandali e mule per la primavera 2022 La primavera è alle porte ed è il momento di pensare al cambio di stagione: addio punta triangolare, le scarpe di tendenza ora sono squadrate e comode.

A cura di Beatrice Manca

Fendi by Versace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Né triangolare, né rotonda. Le scarpe di tendenza per la Primavera 2022 sono rigorosamente con la punta quadrata. Un indizio ce l'avevano dato influencer e fashion victim, che hanno anticipato il trend con i sandali dalla suola quadrata sfoggiati perfino in inverno. Ora arriva la conferma dalle sfilate Primavera/Estate 2022: da DROMe a Versace, passando per Tod's, le scarpe viste in passerella riportano in auge una tendenza anni Novanta e ci faranno appassionare alla geometria.

Le scarpe con la punta quadrata viste in passerella

Anche se il tempo è ancora uggioso la primavera è alle porte, perciò è ora di ripassare le tendenze viste in passerella per la Primavera/Estate 2022. Per quanto riguarda le scarpe non ci sono dubbi: abbandonata la punta "spigolosa" e affilata, le passerelle hanno eletto la forma quadrata come la più cool della prossima stagione. Dopo i sandali – iconici quelli proposti da Bottega Veneta – la punta quadrata contagia anche stivaletti e ballerine. Tod's, ad esempio, manda in passerella mocassini ‘squared' dalle geometrie decise, con la suola a contrasto.

Tod’s

Sulla passerella di DROMe sono apparse tangete dall'aria retrò con l'inconfondibile punta squadrata, mentre Versace propone sandali con i listini dalla suola squadrata.

Fendi by Versace

Il ritorno della punta quadrata anni Novanta

La punta quadrata ha dominato le tendenze degli anni Novanta, fino ai primi Duemila, per poi sparire. Ma nella moda, prima o poi, tutto torna: la suola quadrata non solo è molto originale, ha anche una forma molto comoda.

Versace

A differenza della punta triangolare infatti non "stringe" le dita dei piedi e in più crea un contrasto geometrico di forme. Anche Valentina Ferragni si è lasciata conquistare e alle sfilate di Parigi ha sfoggiato un paio di mules verdi fluo firmate The Attico.

Valentina Ferragni con mules The Attico

Prendendo spunto dall'influencer possiamo tracciare l'identikit dei sandali più cool dell'estate: punta squadrata, tacco geometrico e colori fluo. Meglio portarsi avanti con lo shopping!