Gigi Hadid cambia drasticamente look: illumina i capelli col delicato biondo vaniglia Gigi Hadid ha cambiato look. Dopo la chioma rossa e quella castana ha stupito tutti con un delicatissimo e luminoso biondo vaniglia.

A cura di Giusy Dente

Gigi Hadid ha nuovamente cambiato look. La modella non è affatto nuova a stravolgimenti anche drastici, in fatto di capelli. A differenza di sua sorella Bella Hadid, ormai fedelissima alla chioma scura da diverso tempo, la 26enne ama di più sperimentare e variare, passando da una nuance all'altra. Ultimamente per esempio ha stupito tutti col rosso fuoco, poi si è fatta conquistare dal castano: adesso invece è tornata al biondo. E non è la sola: ultimamente sono in tante a cambiare hair style optando per questa intramontabile tonalità.

Gigi Hadid e Bella Hadid modelle per Versace

Bella e Gigi Hadid condividono la passione per la moda: entrambe, figlie a loro volta di un'ex modella, sono riuscite a sfondare nel fashion system, imponendosi come due delle figure più richieste del settore. Gigi Hadid ha sfilato per Marc Jacobs, Chanel, Dolce & Gabbana, Moschino, per fare solo pochi nomi. L'ultima campagna pubblicitaria che la vede protagonista, tra l'altro proprio assieme alla sorella, è invece la Spring-Summer 2022 di Versace.

Gli scatti sono stati realizzati ispirandosi alle iconiche fotografie che Richard Avedon realizzava per la Maison. Avere due sorelle nella campagna è simbolico proprio di quei valori di sorellanza, amicizia e unione che il brand vuole trasmettere. Negli scatti balza subito agli occhi la differenza cromatica delle chiome delle due modelle, entrambe con delle lunghe trecce: Bella ha i capelli scuri come sempre, mentre Gigi li ha di nuovo biondi.

Gigi Hadid è di nuovo bionda

Al Met Gala 2021 Gigi Hadid ha incantato tutti con un look chiaramente ispirato a Rita Hayworth nel film Gilda: guanti alti fino al gomito, abito bustier e un'inaspettata chioma folta e rossa. Fino a poco prima il suo hair look era molto diverso, con la delicata chioma color miele che sfoggia di solito anche in passerella. Eppure quei capelli rossi alla Jessica Rabbit non erano una novità per la modella, che già in passato si era fatta conquistare da questa tonalità così calda ed energica. A distanza di pochi mesi ha stupito ancora una volta tutti mostrandosi con la frangetta e i capelli castani: è stata la prima trasformazione dopo la sofferta rottura con Zayn Malik.

Ora la 26enne ha osato di nuovo con una drastica trasformazione, scegliendo una chiarissima chioma bionda luminosa, con radici castano naturale e lunghezze che mescolano sfumature calde e fredde. L'effetto è davvero angelico. Prima di lei è passata dalla chioma scura al biondo Billie Eilish, ma anche la modella Vittoria Ceretti ha azzardato lo stesso stravolgimento, sfoggiandolo per la prima volta al Met Gala 2021. Il biondo non passa mai di moda e anche Gigi Hadid non ha resistito al suo fascino, facendo propria la tonalità e personalizzandola in una chiave vanigliata che si adatta perfettamente al suo incarnato rosato e agli occhi chiari. Sarà sicuramente tra gli hair look più copiati dei prossimi mesi.