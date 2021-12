Tendenze colore capelli 2021/2022: ecco quali sono le tonalità alla moda Biondo, castano e rosso: i colori di capelli più trendy per l’inverno 2021/2022 sono quelli naturali. Tutte le immagini delle tendenze colore, dal balayage all’hair contouring.

A cura di Federica Ambrogio

Le tendenze colore capelli 2022 si concentrano su sfumature naturali e semplici: restano protagoniste le tecniche di colorazione come il tradizionale balayage e la nuova versione super trendy del foilayage, l'hair contouring per valorizzare il viso in base alla sua forma grazie al colore dei capelli e il color block. Le nuance di tendenza per l'inverno 2021-22 saranno il biondo, il rosso e il castano in tutte le loro sfumature ricche di riflessi luminosi, mentre scompariranno, almeno per un po', il nero corvino e l'ice blonde. Spesso l'ispirazione per i colori più trendy dell'inverno 2021/2022 arriva dalla brillantezza e dalla luce dei minerali. Alfaparf Milano per esempio lancia colori ispirati ai minerali come i toni morbidi del rosa della pietra kunzite e dell’ametista e nuances che evocano la ricchezza dei pigmenti naturali di Quarzo, Aragonite e Topazio. Wella invece si ispira allo scintillio dei cristalli e dei minerali per creare riflessi di luce sui capelli biondi e ramati, sovrapponendo zone di luce e di ombra. Abbiamo selezionato per te le foto con i colori di tendenza per i capelli dell'inverno 2021/2022: scoprile tutte nella gallery!

Capelli biondo intenso, color vaniglia o rosati

Il biondo è da sempre uno dei colori capelli più amanti dalle donne: sensuale e luminoso, per l'inverno 2021/2022 si arricchisce di luce trasformandosi in un colore morbido e avvolgente, arricchito da leggeri riflessi lunari che valorizzeranno al meglio le carnagioni rosate, oppure color miele, perfette per le carnagioni più ambrate. Il biondo vaniglia mixa toni freddi e caldi illuminando soprattutto le carnagioni chiare con gli occhi azzurri o verdi. Tra le novità da provare se ami i capelli biondi ci sono anche le tonalità rosate, fresche e radiose: il biondo rosato è ideale per dare nuova vita al biondo arricchendolo con sfumature di rosa delicate e fresche, che non stravolgono il capello. È perfetto sulla carnagioni chiare e fredde.

Il biondo proposto da Wella

Il trend per i capelli autunno inverno è il castano

Tra i colori naturali, il castano è la nuance naturale per eccellenza con tutti i suoi riflessi e le sue sfumature. Per l'inverno 2021/2022 le tonalità di castano di tendenza saranno i colori più cremosi e intensi arricchiti con sfumature cioccolato e caramello. Il castano sarà quindi avvolgente e morbido, arricchito da sfumature dorate o ramate per chi ha la carnagione calda e ambrata, oppure da toni nocciola e taupe per chi ha una carnagione più fredda e rosata.

Tendenza capelli rossi, dal mogano al rame

Il rosso sarà uno dei colori più trendy dell'inverno 2021/2022. Non solo rosso vivo, ma anche color rame o riflessi ramati che impreziosiscono le tonalità castane, mogano e rosso ciliegia. Colori forti e decisi che possono essere estremamente versatili: se arricchiti con un tocco di viola per esempio, valorizzano soprattutto le carnagioni rosate, mentre i rossi più caldi stanno bene a chi ha una carnagione calda e dorata.

I capelli ramati di Cotril

Capelli sfumati con il balayage

Il balayage con le sue sfumature delicate e naturali è da tempo una delle tecniche più amate per schiarire i capelli, sia biondi che castani. Permette di dare un tocco di luce alla chioma in modo delicato, senza stravolgere il capello. Tra le ultime novità però c'è una nuova versione del balayage, il foilayage. Crea sui capelli un effetto baciato dal sole mixando la tecnica del balayage a quella delle classiche schiariture. Si tratta di un tecnica di colorazione che dona particolarmente a chi ha i capelli biondi, naturali o tinti, ma può essere utilizzata anche per dare un effetto di luce sui capelli più scuri come ad esempio quelli castani perché permette di impreziosire i capelli con sfumature della tonalità più adatta al colore di base, dal miele al caramello, passando per biondo e nocciola.

Il color block per chi ama i contrasti di colore

Per chi ama osare con i colori più accesi ed eccentrici sarà invece perfetto il color block, ovvero l'abbinamento tra due colori di capelli a contrasto. Si potrà realizzare accostando due tonalità naturali, come ad esempio il castano al biondo, oppure creare un contrasto di colore abbinando ad un colore tradizionale uno o più colori pop e vivaci. Dona particolarmente a chi ha i capelli corti, ma l'effetto color block si può realizzare anche sui capelli lunghi, concentrandolo per esempio sulle punte.