Il caschetto dell’inverno è liscio: lo styling perfetto per i capelli medi Il look più trendy per i capelli dell’inverno è il caschetto liscio: sbarazzino, morbido e voluminoso è facilissimo da ricreare anche a casa copiando i look delle star.

A cura di Federica Ambrogio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Autunno/Inverno 2021-22 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo styling più trendy dell'inverno è l'effetto liscio, perfetto da abbinare ai tagli medi come il caschetto. Un look semplice e facile da realizzare anche a casa in grado di esaltare al meglio il volto di chi lo indossa. L'ispirazione del caschetto liscio arriva direttamente dagli anni '90: non si tratta infatti di uno styling piatto e senza forme, bensì di una piega voluminosa alla radice e leggermente bombata, spesso con gli angoli tondeggianti rivolti verso il mento, proprio come lo porta Selena Gomez. Scopri nella gallery i look delle star e gli styling da copiare.

Il caschetto liscio è il look di tendenza

Dopo stagioni dove l'effetto spettinato e messy è stato il protagonista degli styling sui capelli, da quelli più corti alle lunghezze maxi, ritorna in voga l'effetto liscio, specialmente se abbinato ad un caschetto. Che si tratti di un bob corto o di un lob poco importa, la piega da sfoggiare ora è liscia e voluminosa proprio come si portava negli anni '90. La radice è vaporosa ma non esagerata e il liscio è morbido e sinuoso, non piatto e senza forme come l'effetto sleek. Il caschetto più trendy sfiora la linea del mento e viene portato con una riga centrale o leggermente laterale, come lo indossano Selena Gomez e Lucy Hale. Un look che dona sia ai visi ovali che a quelli più tondi, mentre valorizza meno un volto spigoloso e geometrico come quello quadrato o rettangolare.C

Come creare la piega liscia perfetta a casa

Creare la piega liscia impeccabile a casa sarà molto semplice: avrai bisogno soltanto di una spazzola tonda, un phon e una piastra. Parti dalle ciocche inferiori e con l'aiuto della spazzola tonda dona volume alla radice ciocca dopo ciocca, fino a che raggiungi la parte superiore della testa. In questo modo otterrai un liscio morbido e voluminoso. Se vuoi creare un effetto ancora più preciso utilizza poi una piastra lisciante, senza toccare però la radice: inserisci la ciocca tra le lame della piastra mantenendoti a circa 5 centimetri dalla radice per non appiattire il volume dato dalla piega precedente. Se vuoi creare sulle punte un effetto tondeggiante potrai invece ruotare la piastra verso l'interno una volta arrivata agli ultimi centimetri della tua lunghezza. Se vuoi creare una piega liscia senza fonti di calore invece potrai utilizzare i metodi alternativi come la ruota svedese, raccogliendo i capelli bagnati avvolgendoli intorno alla nuca, oppure far asciugare i capelli naturalmente dopo aver posizionato sulla chioma de bigodi di dimensione XL sui quali avrai fatto aderire delle ciocche creando una leggera tensione.