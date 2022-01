Gli adesivi per la manicure sono la nuova mania per le unghie più trendy del momento Vuoi unghie decorate ma non sei abile nel disegno a mano libera con gli smalti? Prova gli stickers, gli adesivi per la manicure facili da applicare per una nail art d’effetto.

A cura di Federica Ambrogio

Tra le manicure più trendy del momento spopolano gli adesivi: facilissimi da applicare, duraturi e d'effetto permettono di creare manicure elaborate in pochi istanti. Si applicano sopra lo smalto, che sia tradizionale o gel, e creano decorazioni sia per nail art monocolore che su quelle più elaborate. Le idee da copiare sono tantissime, scoprile tutte nella gallery!

Gli stickers per le unghie per una manicure di tendenza

Tra le unghie più trendy del momento, oltre ai glitter indossati da Chiara Ferragni e la french manicure animalier di Dua Lipa spiccano gli stickers, gli adesivi da applicare sulle unghie per creare una nail art in pochi istanti. Piccoli adesivi che si incollano facilmente sulle unghie che ritraggono decorazioni floreali, geometriche, scritte e persino volti. Il modo più semplice per creare una nail art perfettamente precisa e impeccabile anche se non sei abile con i disegni a mano libera con smalti e pennelli. Si possono applicare su uno smalto steso in modo uniforme su tutte le unghie, oppure creare dei giochi di colore applicando macchie di smalto o creando sfumature colorate su uno smalto più chiaro e applicando poi lo sticker sopra il colore più vivo, come se si trattasse di un vero e proprio sfondo.

Come si applicano gli sticker per le unghie

Se scegli di applicare uno sticker sopra uno smalto tradizionale dovrai aspettare la sua completa asciugatura, mentre se utilizzi il gel dovrai catalizzare lo smalto prima di procedere con l'applicazione. Gli sticker sono solitamente piccoli e molto delicati, per tanto dovranno essere maneggiati con estrema attenzione e cura. Una volta che lo smalto di base sarà asciugato potrai staccare lo sticker dal suo foglio adesivo con l'aiuto di una pinzetta, facendolo poi aderire sulla superficie dell'unghia. Attenzione alla dimensione dello sticker, che dovrà essere proporzionata alla superficie dell'unghia in modo che aderisca perfettamente senza creare bolle o imperfezioni. Per questa operazione potrai aiutarti con un bastoncino di arancio, che ti permetterà di posizionare correttamente lo sticker senza rovinarlo. Una volta posizionato lo sticker potrai invece fissarlo con un top coat, sia tradizionale che gel, per sigillare la tua manicure e renderla luminosa e duratura.