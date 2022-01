La manicure glitter di Chiara Ferragni è la nail art scintillante da indossare ora Chi l’ha detto che i glitter si possono indossare solo a Natale? Chiara Ferragni lancia il nuovo trend della manicure glitterata, rosa e scintillante.

A cura di Federica Ambrogio

Chi l'ha detto che i glitter si possano indossare soltanto nel periodo delle feste? Chiara Ferragni è ancora una volta la musa ispiratrice della nuova nail art di tendenza, una manicure completamente ricoperta di glitter luminosi e scintillanti da indossare anche se Natale è ormai passato da un po'. Dopo la french manicure glitter è arrivato il momento di indossare i glitter su tutte le unghie senza timore di essere fuori luogo o fuori stagione. Ecco la manicure più trendy da indossare e gli smalti da provare.

La manicure glitter di Chiara Ferragni

C'è ancora chi collega i glitter al periodo delle feste e chi pensa che si possa indossare e utilizzare per il trucco e il make up soltanto a Natale e Capodanno. Chiara Ferragni non è di questa idea (per fortuna!) e indossa i glitter senza timore. La sua nuova manicure infatti è tempestata di glitter rosa, luminosi e scintillanti dettando la tendenza per la manicure invernale. Una nail art estremamente semplice da realizzare che non richiede manualità nè precisione perchè si realizza con uno semplicissimo smalto glitterato oppure con un top coat dal finish glitter, proprio come ha fatto Chiara per la sua manicure. I colori tra cui scegliere sono tantissimi, dal rosa al viola con il colore dell'anno, passando per celeste, blu e non possono mancare oro e argento.

Come creare la manicure glitter

Realizzare la manicure glitter ispirandosi alla nail art indossata da Chiara Ferragni è davvero semplicissimo. Non dovrai fare altro che scegliere il tuo smalto glitter e applicarlo su tutte le unghie in modo uniforme e omogeneo. Se scegli invece di utilizzare un top coat avrai due alternative. Potrai applicarlo da solo per un effetto più leggero che lascerà intravedere il colore naturale dell'unghia, oppure effettuare più passate per concentrare maggiormente i glitter ricreando così l'effetto ottenuto da Chiara. In alternativa, se ami le manicure più elaborate, potrai scegliere di applicare il top coat dopo aver steso uno smalto tradizionale. In questo caso potrai scegliere un colore tono su tono, anche di una gradazione più chiara per mettere in evidenza i glitter, oppure giocare con i contrasti di colore. Nel primo caso potrai ad esempio abbinare uno smalto rosa chiaro a un top coat con glitter fucsia, mentre nel secondo potrai utilizzare come smalto di base un bianco o un nero, ma anche un colore più acceso come un blu.