Double wing, la tendenza trucco del doppio eyeliner L’eyeliner più trendy del momento è grafico, preciso e ricrea la forma di un’ala. Scopri come crearlo e i prodotti da utilizzare per un trucco occhi di tendenza.

A cura di Federica Ambrogio

Basta dare un'occhiata su Instagram per capire qual è l'eyeliner di tendenza del momento: a metà tra un doppio eyeliner e un cut crease, l'eyeliner che spopola sui social è la double wing, letteralmente "doppia ala" perché la forma grafica che si ottiene sull'occhio ricorda proprio quella di un'ala. Per realizzarla serve un po' di manualità e un eyeliner o una matita dalla punta super precisa definendo sia la rima ciliare superiore che la piega dell'occhio. Sfoglia la gallery per trovare l'ispirazione per il tuo make up di tendenza e scoprire i prodotti da provare!

La tendenza per l'eyeliner del momento

Molto più di un semplice eyeliner: la tendenza trucco del momento strizza l'occhiolino al make up cut crease, ma lo ricrea realizzando una doppia linea di eyeliner andando a disegnare sulla palpebra una forma che ricorda quella di un'ala. Un make up geometrico e super preciso da realizzare con matite occhi super precise o eyeliner per dare un tocco estroso al tuo trucco occhi. Si può realizzare con il classico nero in abbinamento a una palpebra nude opaca, oppure creare un contrasto con ombretti colorati e scintillanti per un make up look più appariscente.

Come creare al double wing

Realizzare la tendenza make up più hot del momento richiede un po' di manualità e precisione: i cosmetici alleati saranno le matite occhi dalla punta super precisa, meglio se waterproof e a lunga tenuta, oppure gli eyeliner, sia nel formato liquido con l'applicatore in feltro che quelli in gel o crema da applicare con un pennellino di precisione. Per la realizzazione dovrai delineare come prima cosa la rima ciliare superiore definendo la tua palpebra mobile verso l'esterno, esasperando la codina tipica dell'eyeliner verso le tempie, e poi proseguire con il secondo tratto. La linea dovrà definire la piega palpebrale e dovrà essere posizionata qualche millimetro oltre la piega naturale dell'occhio. Collegati con il punto più esterno della prima linea che hai creato e definisci la seconda linea portando il colore verso il centro della palpebra, creando una linea precisa e definita che segue la forma del tuo occhio, raggiungendo all'incirca la metà della palperba. A questo punto potrai scegliere di lasciare la palpebra nude oppure di colorare l'interno della forma che hai creato con un ombretto a contrasto.