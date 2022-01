L’ombretto colorato nell’angolo interno dell’occhio è la tendenza make up da provare ora La tendenza trucco del momento vuole l’angolo interno dell’occhio colorato: che siano ombretti soft e luminosi o colori pop, ecco come creare l’inner eye accent make up.

A cura di Federica Ambrogio

Kylie Jenner

Tra le tendenze make up del momento ce n'è una in particolare che sarà amata anche per la sua semplicità di realizzazione: è il trend dell'angolo interno dell'occhio colorato a contrasto. Si chiama inner eye accent e prevede proprio di colorare con una nuance differente da quella applicata sulla palpebra l'angolo interno dell'occhio. Un look semplicissimo da realizzare che può essere ricreato nella sua versione soft e delicata oppure in quella più intensa ed estrosa a seconda dei colori che si scelgono di applicare. Scopri nella gallery tutte le foto dei look da cui prendere ispirazione per il tuo make up di tendenza.

Tendenza angolo interno dell'occhio colorato

Un trend facilissimo da seguire anche per chi non è abilissima con ombretti e pennelli: l'inner eye accent andrà a creare un accento di colore nell'angolo interno dell'occhio che potrà essere realizzato con colori delicati e luminosi per illuminare lo sguardo e creare un look glamour anche per chi ama i make up leggeri e naturali, oppure potrà essere realizzata con colori pop, vivaci e a contrasto con il resto del make up per un look più estroso e stravagante. Se scegli di ricreare il trucco più naturale e leggero potrai applicare nell'angolo interno dell'occhio colori chiari, meglio se satinati e luminose. Se invece vuoi puntare l'attenzione sul colore potrai liberare la tua fantasia e giocare con colori complementari che si esaltano l'un l'altro oppure con nuance più chiare e luminose del colore applicato sul resto della palpebra.

Come si crea il make up più trendy del momento

Realizzare la tendenza del momento è semplicissimo: una volta scelti i colori non dovrai fare altro che applicare il tuo accento nell'angolo interno dell'occhio e poi sfumare la palpebra con un colore a contrasto. L'unico dettaglio a cui fare attenzione è la precisione: il colore dovrà essere concentrato esclusivamente nell'angolo interno dell'occhio, senza espandersi sulla palpebra mobile. Se vuoi essere precisa e scegli di realizzare un trucco intenso, potrai creare il tuo angolo di colore come ultimo step del trucco per non scurirlo troppo durante l'applicazione e la sfumatura degli altri colori. Se vuoi un trucco soft e delicato potrai abbinare le nuance chiare e luminose dell'oro, del rosa luminoso, dell'argento e le sfumature champagne con colori come il marrone chiaro o il tortora, definendo poi il make up con una sottile linea di eye liner. Se invece vuoi osare con un trucco stravagante potrai giocare con i colori: non solo tono su tono scegliendo una nuance più chiara da applicare nell'angolo interno dell'occhio, ma anche colori a contrasto. Potrai ad esempio applicare un fucsia nell'angolo interno dell'occhio con un blu elettrico o un blu notte, un arancione pop a un verde acceso, un azzurro a un vero oppure un verde acqua a un viola intenso.