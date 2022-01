Tendenze make-up 2022: dagli occhi color pastello ai glitter, come truccarsi quest’anno Viola Very Peri, ombretti glitter e labbra rosse: le tendenze make up per il 2022 sono a tutto colore, per un look vivace e luminoso. Scopri i trucchi più trendy!

A cura di Federica Ambrogio

Se tra le tendenze trucco 2021 primeggiavano i look nude, soft e naturali il 2022 rende protagonisti colori sgargianti, metallici, glitter ma anche make up dai toni pastello ispirati agli anni '80 e Duemila: le nuance e le tonalità creative ed energiche coloreranno i look del nuovo anno, dal trucco occhi a quello labbra. Tra i colori di tendenza c'è senza dubbio il viola Very Peri, il colore dell'anno eletto da Pantone da utilizzare per colorare le labbra o per rendere magnetico lo sguardo. Gettonatissime anche le labbra colorate, soprattutto con i toni del rosso e gli ombretti da toni pastello. Le sopracciglia saranno sempre al centro dell'attenzione, pettinate verso l'alto oppure sottili e definite. Scopri nella gallery tutte le immagini dei prodotti da provare per creare il tuo make up di tendenza!

Le labbra rosse

Labbra al centro dell'attenzione delle tendenze make up 2022: le tonalità da provare sono le sfumature del rosso preferibilmente lucide, luminose o metallizzate. Rossi accesi, burgundy, rosso delicato o vinaccia, le nuance da provare sono tantissime. Tra i rossetti da non perdere c'è il Rouge Artist Shine On di MAKE UP FOR EVER, un rossetto dal finish luminoso che colora le labbra regalando luminosità e comfort. Tra le ultime novità c'è anche il Lady Bold di Too Faced, un rossetto cremoso dalla consistenza ultra leggera e confortevole che dona alle labbra un colore audace e una sensazione morbida.

Make up glitter

I glitter tornano alla ribalta sia per il make up labbra con i rossetti glitter ma soprattutto per il trucco occhi: scintillanti e luminosi ombretti in polvere o in crema da utilizzare nell'angolo interno dell'occhio oppure al centro della palpebra per creare un make up look sparkling, perfetto da abbinare a ombretti più scuri e opachi. I colori più gettonati saranno senza dubbio i metalli, come l'oro, l'argento e il bronzo ma potrai provare anche le nuance come il blu e il verde glitter. La palette imperdibile è la Glorious Glitter Palette di Nabla che al suo interno contiene rosa, oro, bronzo e bianco tutti rigorosamente glitterati. Se preferisci invece gli ombretti liquidi sarà perfetto il Chroma Crystal di Natasha Denona, un ombretto caratterizzato da cristalli ultra brillanti e perle minerali luminescenti: la formula liquida è estremamente confortevole e long-lasting.

Ombretti dai toni pastello

Accanto ai colori glitter e accesi ci saranno anche le nuance più delicate e soft come le sfumature pastello: pesca, verde acqua, giallo limone, azzurro e rosa saranno tra i colori più gettonati per il make up di occhi e guance soprattutto per la bella stagione. Perfette da utilizzare da sole per il make up occhi oppure in abbinamento a linee di eyeliner e colori più strong per giocare con i contrasti, potrai provare Perfect Mono Eyeshadow di Dolce & Gabbana nella nuance Amore, un lilla cangiante estremamente luminoso.

Make up Very Peri con il colore dell'anno

Nel beauty case del 2022 non può mancare il viola Very Peri da utilizzare per il make up di occhi e, per chi ama i look più audaci, anche sulle labbra. Pere rendere il tuo sguardo magnetico sarà perfetto il The 24 Cream Eyeshadow di 3ina, un ombretto cremoso dal finish luminoso e satinato perfetto per creare make up occhi ma anche linee di eyeliner. Gettonatissimo poi anche il blush viola, per seguire la tendenza del colore dell'anno e osare con un colore particolare sulle guance. Da provare il Cream Blush di Fenty Beauty, un blush in crema dal finish trasparente che si fonde completamente con la pelle, per un look fresco e non eccessivo.

Trucco effetto sunkissed

Il 2022 sarà anche l'anno dove trionferà il blush, dall'effetto manga a quello sunkissed. Il blush diventerà quindi un accessorio beauty irrinunciabile per un make up di tendenza, applicare anche sul dorso del naso per una pelle dall'effetto baciato dal sole. I colori ideali saranno le sfumature del rosa e del pesca, dal corallo fino al salmone. Tra i blush in polvere da provare c'è il nuovo Skin Fetish: Divine Blush di Pat Mc Grath, dal finish satinato per dare colore e luce al viso. Se preferisci la crema potrai invece provare il Soft Pinch di Rare Beauty, un fard liquido, leggero e di lunga durata, che si fonde perfettamente con la pelle.