Blush effetto manga: la tendenza trucco per il 2022 sono le guance rosa acceso

A cura di Federica Ambrogio

Dopo il blush effetto sunkissed che ricreava sul viso l'effetto arrossato che si ottiene dopo una giornata di sole, per il 2022 la tendenza sarà il blush effetto manga che colora le guance come se fossero quelle delle protagoniste dei fumetti orientali. Colori accesissimi, dal rosa al corallo, che si concentrano sulle guance con un'applicazione precisa per ricreare l'effetto anime.

Blush effetto manga: come si applica

La nuova tendenza per applicare il blush non tiene conto di nessuna regola di contouring: non esistono più i chiari scuri, bensì un unico colore che viene applicato sul viso a prescindere dalla sua forma. Un effetto che ricorda letteralmente i visi emozionati dei protagonisti dei fumetti orientali, dove guance e ponte del naso si arrossano facilmente. Ed è proprio in questa zona che andrà applicato il blush. I punti focali infatti sono due in particolare: il ponte del naso, e la parte più alta dello zigomo, quasi vicino all'occhio. Il blush andrà poi sfumato seguendo una linea orizzontale invece che la classica linea diagonale che siamo tradizionalmente abituati a realizzare.

I colori del blush effetto manga

Il blush effetto manga ha una sola regola: il colore deve essere acceso e vivace. Le sfumature da prediligere sono quelle del rosa fluo e del corallo acceso, ma anche l'arancione, il malva e persino il rosso saranno colori ideali da provare per seguire la tendenza. Potrai scegliere di applicare i blush in polvere sfumandoli con un pennello oppure quelli in crema, che potrai applicare e sfumare con le dita oppure con un pennello duo fibre. Tra i blush in polvere da provare c'è Skin Fetish: Divine Blush di Pat Mc Grath: la colorazione Cherish è perfetta per ricreare l'effetto manga nelle tonalità del rosa. Glowish Blush Powder di Huda Beauty nella nuance Caring Coral è invece perfetto se vuoi un tocco corallo, ideale soprattutto per le carnagioni ambrate. Se preferisci osare con il blush in crema i prodotti ideali sono il On-The-Glow Blush di Pixi, il blush in stick velocissimo da applicare e dall'effetto luminoso, e il Stay Vulnerable di Rare Beauty. Scopri tutti i blush da provare nella gallery!