Il rossetto glitter è la tendenza trucco labbra del momento: provalo per il make up delle feste

A cura di Federica Ambrogio

Tra le ultime tendenze make up spopola il trend del rossetto glitter, perfetto da sfoggiare durante per il make up delle feste per un trucco scintillante. Dalle nuance più accese e vibranti come il rosso fuoco a quelle più soft e delicate nella palette dei nude e dei rosa, il rossetto da indossare è glitterato o dall'effetto metal. Scopri nella gallery i look da copiare e tutti i rossetti da provare per terminare l'anno con il rossetto più glamour del momento.

Tendenza rossetto glitter

L'ultima tendenza trucco labbra è il rossetto glitter: brillantezza al primo posto con nuance sfavillanti e vivaci come il rosso acceso, perfette da sfoggiare nel periodo natalizio ma anche colori più soft e delicati come i nude e i rosati. Il rossetto glitter torna alla ribalta, complice anche il lipstick All That Glitter lanciato da Chiara Ferragni nella sua collezione beauty. Il rossetto si impreziosisce di microperle luminose, effetti metallizzati e cascate di glitter per vestire le labbra di colore e luce. Per un'applicazione perfetta delinea le labbra prima di stendere il rossetto con una matita tono su tono con il lipstick oppure con un tono leggermente più scuro per creare maggiore volume, poi stendi il rossetto direttamente dallo stick e sfumalo con l'aiuto di un pennellino labbra.

I rossetti glitter da provare

Tra i rossetti da provare c'è senza dubbio il nuovo Rossetto All That Glitter della linea beauty di Chiara Ferragni: veste le labbra di un rosso intenso e glitterato che dura a lungo senza seccare le labbra. Tra le ultime novità beauty c'è anche il Rossetto Rouge Dior Star Edition di Dior, un lipstick in edizione limitata dal finish metallico. Holiday Gems Diamond Dust Lipstick di KIKO è un rossetto dal finish glitterato metallico che grazie a un mix di innovative microperle scintillanti, il colore intenso ti stupirà con una sorprendente esplosione di glitter. Per chi preferisce un effetto più soft e delicato sarà invece perfetto il lucidalabbra Glossed di Sephora, dal colore delicato e leggero ma ricco di sfaccettature luminose che rende brillante il trucco labbra.