Ilary Blasi cambia look: il suo nuovo colore di capelli è il soft blonde Ilary Blasi continua a essere più attiva che mai sui social, è proprio sul suo profilo che ha documentato l’ennesimo cambio look. La conduttrice si è rivolta all’hairstylist di fiducia, chiedendole di rivoluzionarle il colore dei capelli: ecco la sua nuova acconciatura.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è una delle conduttrici italiane più amate e, sebbene sia lontana dalla tv da diversi mesi, continua a essere seguitissima sui social, dove non perde occasione per documentare tutti i suoi impegni quotidiani. Se fino a qualche anno fa era praticamente introvabile su Instagram, ora le cose sono cambiate e non esita a postare foto, video e Stories. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, rivelando un hair look nuovo di zecca. Sebbene non abbia rinunciato all'iconico biondo, ha aggiunto un tocco super luminoso alla chioma. Il suo colore diventerà il must-have della primavera?

Ilary Blasi dal parrucchiere

Questa mattina Ilary Blasi ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani e, sarà perché vuole arrivare pronta alla primavera o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato l'hair look. Non ha rinunciato alle lunghezze, ha infatti mantenuto invariato il taglio, ma ha aggiunto delle sfumature bionde molto chiare su tutta la chioma. Il colore scelto è il soft blonde e, complice la sua estrema luminosità, di sicuro riuscirà a entrare nella lista dei must-have della prossima stagione. Ilary ha optato per un piega ondulata, posando a mezzo busto con l'aria soddisfatta.

L'evoluzione degli hair look di Ilary Blasi

Alessia Solidani è l'hairsylist di fiducia di Ilary Blasi, è da anni che la segue e, come da lei stessa dichiarato, con lei si è sempre divertita a osare e a sperimentare delle piccole rivoluzioni hair. Certo, la conduttrice è da sempre fedele al biondo, ma lo ha declinato in mille sfumature, dai toni del castano chiarissimo al platino che va nel bianco, fino ad arrivare ai colpi di sole miele. Ha poi spaziato tra le acconciature più svariate, dalle pieghe extra lisce alle onde sauvage, fino ad arrivare ai raccolti e alle code di cavallo. Il momento della sua carriera in cui i capelli l'hanno resa davvero irriconoscibile? Al GF Vip quando ha indossato le parrucche.