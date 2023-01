Chiara Ferragni verso Sanremo: l’incontro con Giovanna Civitillo è rock coi pantaloni di pelle Con un look rock e grintoso Chiara Ferragni ha incontrato Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Al debutto dell’influencer al Festival di Sanremo manca poco.

A cura di Giusy Dente

Gennaio sarà un mese decisivo per Chiara Ferragni, che è ufficialmente entrata nel vivo dei preparativi per uno degli eventi più importanti della sua carriera. L'influencer calcherà il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston durante la serata inaugurale e quella finale del Festival di Sanremo. Ricoprirà il ruolo di co-conduttrice della kermesse al fianco di Amadeus, una veste del tutto nuova per lei. Ha ammesso di avere paura, sa che su di lei ci sono aspettative altissime che lei proverà a non deludere cercando di essere se stessa e studiando. Ha anche improvvisato delle prove nel salotto di casa, aiutata da Fedez! In vista della gara canora, ha incontrato a pranzo Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus nonché inviata speciale de La vita in diretta nel backstage dell’Ariston.

Chiara Ferragni si prepara a Sanremo

Manca meno di un mese all'inizio del Festival di Sanremo, giunto alla sua 73esima edizione. A giugno è stato Amadeus stesso ad annunciare che Chiara Ferragni avrebbe preso parte alla kermesse, coinvolta nelle due serate più importanti (la prima e l'ultima) col ruolo di co-conduttrice. Ad ottobre l'influencer ha condiviso con fan e follower la prima volta sul palco dell'Ariston, poi a dicembre ha avuto modo di incontrare i conduttori Amadeus e Gianni Morandi per mettere a punto ulteriori dettagli. Erano presenti anche le rispettive mogli, Giovanna Civitillo e Anna Dan. Proprio con la Civitillo, Chiara Ferragni si è nuovamente incontrata per un pranzo informale.

Chiara Ferragni a pranzo con Giovanna Civitillo

Chiara Ferragni ha condiviso con fan e follower il nuovo incontro con Giovanna Civitillo. Le due si sono concesse un pranzo insieme, ma nessun dettaglio in più è stato svelato circa l'appuntamento. Entrambe hanno scelto look sobri e informali. Tailleur coordinato per la moglie di Amadeus e look total black per l'influencer, che ha scelto qualcosa di più rock.

Ha indossato un dolcevita nero abbinato a pantaloni di pelle stringati del brand Areyouami con stivali Miu Miu. Ha completato l'outfit con una preziosa borsa, l'inconfondibile Birkin di Hermes in pelle di coccodrillo, una delle più costose attualmente sul mercato: lei ne possiede diversi modelli. Questa online è venuta a oltre 90 mila euro. Infine ha aggiunto un tocco grintoso con una giacca di pelle Harley Davidson. Chissà con cosa stupirà il pubblico nelle due puntate di Sanremo: quello che tutti si chiedono è proprio cosa indosserà sul palco la prima e l'ultima sera.