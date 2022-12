Chiara Ferragni e la conduzione, prove generali per Sanremo 2023 nel salotto di casa Conduttrice del prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, Chiara Ferragni ha scherzato con Fedez presentando l’anteprima del prossimo singolo del marito in tipico stile sanremese, su cui c’è ancora da lavorare.

Manca poco all'annuncio dei Big di Sanremo 2023. Amadeus annuncerà i nomi dei 22 artisti che saliranno sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio nel corso dell'edizione del Tg1 delle 13.30 di domenica 4 dicembre. Poi a questi nomi si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Intanto i preparativi per la manifestazione sono già in corso e la macchina è stata ampiamente avviata. Tra le novità più attese di quest'anno, sicuramente la conduzione di Chiara Ferragni, scelta da Amadeus per la prima e l'ultima serata del Festival di Sanremo. È lei indubbiamente la presenza pronta a far fare uno scatto in avanti alla manifestazione, portando Sanremo verso la sua enorme community di seguaci, composta anche da quel pubblico giovane che è tradizionalmente più lontano dal Festival.

La prima foto di Ferragni con Amadeus e Morandi

Intanto Ferragni ha incontrato Amadeus e Gianni Morandi – spalla fissa di Amadeus nelle cinque serate – proprio poche ore prima dell'annuncio dei Big. Ha detto di essersi sentita in famiglia, pubblicando una foto insieme ai due compagni di viaggio: "Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Morandi e Amadeus. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità!".

Le prove generali a casa

A casa coi figli resterà Fedez, che pur essendo stato tra i nomi papabili in gara per questa edizione, quasi certamente non ci sarà. Nelle scorse ore il cantante, che proprio in queste ore rilascia la sua prossima canzone, ha "sfruttato" Ferragni per il lancio di un'anteprima del suo pezzo, chiedendole di presentare la canzone in tipico stile sanremese, mentre lei era impegnata a preparare l'albero di Natale con i figli. Prova alla quale Ferragni si è prestata, dimostrando ancora scarsa dimestichezza con un compito che le toccherà più volte durante le due serata che condurrà al fianco di Amadeus.