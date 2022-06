Chiara Ferragni a Sanremo 2023, le reazioni della influencer e di Fedez sui social Chiara Ferragni ha commentato con poche parole, tanta emozione e una foto insieme ad Amadeus la notizia. Una storia su Instagram in diretta per Fedez: “Amore, sei felice?”.

Dopo l'annuncio di Amadeus, avvenuto nel corso della diretta del Tg1 delle 20 del 20 giugno 2022, Chiara Ferragni ha commentato per la prima volta in un post il suo nuovo ruolo di co-conduttrice nella prima e nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023. La popolare imprenditrice digitale e influencer sarà coinvolta nelle serate più importanti del Festival, condotto e diretto da Amadeus per la quarta volta consecutiva.

Le parole di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha commentato con poche parole, tanta emozione e una foto insieme ad Amadeus la notizia:

Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023

La reazione di Fedez

Anche Fedez ha pubblicato una storia in diretta proprio mentre Amadeus annunciava Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

La storia di Fedez

L'annuncio di Amadeus al Tg1

Amadeus, ospite al Tg1 delle 20 nella prima edizione condotta proprio da Giorgia Cardinaletti, dopo settimane di polemica, ha annunciato che nella prima e nell'ultima serata ci sarà Chiara Ferragni con lui: "Aprirà e chiuderà il Festival di Sanremo". Questo l'annuncio integrale del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per la quarta volta consecutiva.

Un grande in bocca al lupo a te per il tuo esordio e sono contento di fare quest'annuncio. A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto mandato a marzo, ho avuto modo di lavorare già sul regolamento, sto ascoltando le canzoni e posso già fare un primo annuncio. Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l'ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni.

È stata una serata a suo modo storica, non solo per il Festival ma anche per il Tg1.