Chiara Ferragni in nero con Amadeus e Gianni Morandi: si prepara a Sanremo con la scollatura maxi Chiara Ferragni si sta preparando al Festival di Sanremo 2023, dove ricoprirà i panni della co-conduttrice durante la prima e l’ultima serata. Ieri ha incontrato Amadeus e Gianni Morandi e per l’occasione ha lasciato spazio all’eleganza senza tempo del total black.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sarà presto protagonista di uno degli eventi più importanti della sua vita: a inizio febbraio sarà per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, ricoprirà i panni della co-conduttrice durante la prima e l'ultima serata. Per lei si tratterà di un vero e proprio debutto in televisione, visto che, fatta eccezione per le pubblicità Pantene, ha lavorato sempre sui social e agli eventi di moda. Ora, però, si sta preparando nei minimi dettagli per rendere quest'esperienza speciale e, dopo visitato per la prima volta il teatro Ariston la scorsa estate (con tanto di felpa rock), ora ha incontrato i due conduttori Amadeus e Gianni Morandi.

Le prime foto di Chiara Ferragni con i conduttori di Sanremo

La reunion con i conduttori dell'edizione 2023 di Sanremo non poteva che essere documentata con delle foto social, nelle quali Chiara Ferragni è apparsa sorridente ed emozionata. A immortalarsi al suo fianco non sono stati solo Amadeus e Gianni Morandi ma anche le loro mogli Giovanna e Anna, che hanno dato vita a uno scatto all'insegna del girl power. L'imprenditrice ha poi condiviso tutto su Instagram scrivendo nella didascalia: "Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo ? Io ci sto ancora lavorando".

Chiara Ferragni con Giovanna e Anna, le mogli di Amadeus e Gianni Morandi

Chiara Ferragni a Sanremo in total black

Se la volta scorsa aveva puntato sullo stile casual, ora Chiara Ferragni ha preferito l'eleganza senza tempo del total black, a prova del fatto che sta entrando nel mood sanremese. Nelle foto con Amadeus e Morandi è apparsa splendida con un lungo abito nero, un modello con la gonna scampanata, le maniche lunghe, le spalline imbottite e una scollatura così profonda da arrivare quasi all'ombelico. A completare il tutto non potevano mancare i dettagli scintillanti: l'imprenditrice ha indossato i gioielli di cristalli silver della sua Chiara Ferragni Collection, dalla collana col cuore agli orecchini a cerchio. Capelli sciolti e ondulati, trucco naturale e sorriso stampato sulle labbra: di sicuro Chiara al Festival riserverà moltissime sorprese in fatto di stile ai suoi followers.