Chiara Ferragni in ansia per Sanremo 2023: “Me la faccio sotto, ma proverò ad essere me stessa” A poco più di un mese dal Festival, Chiara Ferragni si prepara ad essere la prima influencer nei panni di co conduttrice di Sanremo. Ai suoi follower confida una certa paura: “Non si può barare, speriamo bene”. Quel che è certo è che la sua presenza dovrà essere all’altezza delle aspettative.

A cura di Giulia Turco

A poche settimane dall'inizio attesissimo del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni confida ai suoi follower che una certa ansietta inizia a farsi sentire. Il direttore artistico Amadeus ha fortemente voluto la presenza dell'influencer sul palco della kermesse musicale, tanto da dedicarle uno spazio d'onore: quello al suo fianco per la prima puntata e per la finalissima. Ai suoi follower sui social Chiara affida un momento di sfogo durante il quale parla della sua preoccupazione.

Chiara Ferragni dovrà essere all'altezza delle aspettative

Una prova non da poco anche per lei che, apparentemente, è all'altezza di ogni sfida. Eppure il palco del Festival è una vetrina importante, soprattutto se nessun precedessore ha battuto il terreno. Chiara Ferragni è infatti la prima influencer che vestirà i panni della co conduttrice al fianco di Amadeus. L'occasione giusta per la kermesse musicale di stare al passo con i tempi, aprire a nuove figure professionali nel mondo dell'intrattenimento e, perché no, intercettare un pubblico sempre più social e digitale. Tutti gli occhi inevitabilmente saranno puntati su di lei e non solo per gli outfit che porterà sul palco, anzi. L'asticella è altissima e da un'icona che rappresenta l'Italia nel mondo ci si aspettano interventi rilevanti, storie di rilievo e che siano all'altezza delle aspettative del pubblico.

Come affronterà il palco di Sanremo

Ecco perché ogni sua scelta e ogni intervento, già a partire delle conferenze stampa, saranno nel mirino di giornalisti e non solo. Dire che le critiche sono incluse nel pacchetto è più che scontato, ma per affrontarle sicuramente Ferragni si è preparata a dovere. Nel frattempo cerca di mantenere alta la concentrazione: "Manca un mesetto a Sanremo e mi sto letteralmente ca*gando sotto", ammette ai suoi follower su TikTok. A chi le suggerisce di essere semplicemente se stessa risponde: "Grazie perché mi commuovete ed emozionate sempre con quesi messaggi".