Chiara Ferragni e Vittoria si preparano ad Halloween tra zucche e corone di fiori I Ferragnez hanno visitato un campo di zucche vicino Milano: hanno trascorso coi figli una giornata immersi nei colori e nelle atmosfere autunnali.

A cura di Giusy Dente

Dopo le impegnative giornate alle Settimane della Moda, prima quella milanese e poi quella parigina, Chiara Ferragni è tornata a casa e si sta godendo un po' di tempo in più con la famiglia. È consapevole di quanto il suo lavoro la porti a viaggiare e a stare spesso fuori casa, quindi sa benissimo approfittare di ogni momento prezioso da passare coi propri figli Leone e Vittoria da cui odia stare lontana. I Ferragnez al completo hanno trascorso un lunedì diverso dal solito, immergendosi per una giornata in una perfetta atmosfera autunnale, che ha permesso a grandi e piccini di divertirsi insieme.

I Ferragnez al campo di zucche

Chiara Ferragni, Fedez e i loro due figli Leone e Vittoria hanno approfittato di un lunedì senza impegni di lavoro per una gita fuori porta, in vista di Halloween. Sono tornati in un posto a loro caro, dove erano già stati l'anno scorso proprio di questi tempi. Si tratta di un campo di zucche vicino Milano, che d'autunno si riempie dei colori caldi e avvolgenti tipici di questo periodo, rendendo l'atmosfera unica e magica.

Il Campo di Federica è gestito da una ragazza che ama questa stagione e anche l'agricoltura a Km 0. La proprietaria ha deciso di aprire il suo spazio al pubblico: i campi che coltiva si possono visitare per lunghe passeggiate, si può stare a contatto con gli animali, fare spesa e trascorrere un po' di tempo spensierato immersi nella natura. L'anno scorso la piccola Vittoria aveva particolarmente apprezzato il posto. Per l'occasione, Chiara e Fedez l'avevano anche vestita da zucca!

Chiara e Vittoria ragazze dei fiori

I Ferragnez hanno condiviso sui social alcuni dei momenti al Campi di Federica, dove sono tornati in occasione del Festival dell'Autunno, organizzato per respirare a pieno l'atmosfera stagionale. La coppia e i loro due figli in effetti si sono perfettamente integrati nella situazione. Muniti di colori e pennelli, Fedez e Leone hanno dipinto delle zucche (ovviamente a tema Spiderman, data la passione del rapper per i cartoon). Chiara e Vittoria si sono divertite a realizzare delle collane di fiori, trasformandosi in due principesse dell'Autunno.