Chiara Ferragni cancella tutti i post sulla sua pagina: è il segno che qualcosa di nuovo è in arrivo

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata stabilmente a Milano, dopo l'estate che ha trascorso in vacanza un po' con i figli, un po' con gli amici e il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera (la relazione è ormai ufficialiale). È stata tra il Lago di Como, la Grecia, Ibiza, la Turchia. Rientrata "alla base" ha stuzzicato la curiosità dei suoi fan con una mossa che non è passata inosservata, ma di cui non ha del tutto spiegato il significato. Ha lasciato un alone di mistero, ma sembra ci siano delle novità in arrivo che riguardano il suo brand.

Cosa sta succedendo a Chiara Ferragni Brand

Chiara Ferragni ha cancellato tutti i post sul profilo Instagram ufficiale del brand che porta il suo nome, che ha fondato nel lontano 2013: quello con l'occhietto dalle lunghe ciglia come logo, per intenderci. Adesso, sulla pagina di Chiara Ferragni Brand non ci sono né foto né video, mentre fino a pochi giorni fa era possibile trovare una lunga serie di contenuti inerenti tutti i prodotti del marchio. Nel corso del tempo, l'imprenditrice ha notevolmente ampliato l'offerta per il suo pubblico, andando incontro a tutte le preferenze degli acquirenti e dei suoi fan: prima solo abiti, scarpe e borse da vera fashion addicted, poi il lancio della linea make-up, gli occhiali da sole, la linea kids dopo la nascita della figlia Vittoria, i gioielli.

Instagram @chiaraferragnibrand

Forse qualcosa di nuovo bolle in pentola, vista la mossa social, che sicuramente ha l'intenzione di tenere alta l'attenzione e stuzzicare la curiosità. Cancellare tutti i post su un profilo Instagram fa pensare a qualcosa di grosso in arrivo, a uno stravolgimento. È quello che fanno spesso i cantanti, prima dell'uscita di un nuovo progetto musicale, magari dopo un lungo periodo di stop. Ultimo in ordine di tempo, lo ha fatto Tiziano Ferro, pronto a tornare con un nuovo album dopo un'assenza prolungata e un difficile periodo dal punto di vista personale (col divorzio dal marito Victor Allen). È un fan della cancellazione periodica dei post, per esempio, Kanye West. Ma è un gesto comune, per quanto criticabile, anche da parte dei brand di moda: è il loro modo per segnalare un cambio di rotta, un nuovo corso alla direzione artistica, la volontà di prendere una nuova strada.

Chiara Ferragni

Forse anche Chiara Ferragni vuole, simbolicamente, tagliare i ponti col passato, resettare tutto per quanto possibile e ripartire con nuovo slancio nella sua attività da imprenditrice, a lungo tenuta in stand-by. Le vicissitudini dal punto di vista professionale e personale hanno avuto un grande impatto sulla sua immagine, sulla sua reputazione, sulla sua credibilità, che ha dovuto ricostruire poco a poco. Tutto è cominciato col famigerato Caso Balocco e da lì c'è stato un effetto cascata che le è costato non poco. Le sue società hanno registrato perdite notevoli, l'influencer ha perso molte delle collaborazioni che aveva da tempo, anche se piano piano è riuscita a ricostruirne altre, prevalentemente al di fuori del territorio italiano. La prima a darle fiducia dopo lo scandalo del Pandoro-Gate è stata una start up che produce prodotti vegani per capelli, con sede a Barcellona.

Chiara Ferragni

Tutto è cominciato ad aprile scorso. "Ho scelto di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare": con questa motivazione, Chiara Ferragni ha spiegato mesi fa la decisione di diventare azionista di maggioranza della società Fenice srl che controlla Chiara Ferragni Brand. Quello è stato un importante segnale di svolta: "Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome. Sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l'unico punto da cui ripartire". Quale sarà, dunque, la prossima mossa in arrivo, che verrà presto svelata su Instagram?