Tiziano Ferro cancella tutti i post: è il segno che sta arrivando qualcosa di nuovo

I fan sono in fibrillazione. Un po' come i tifosi del mondo del calcio aspettano un here we go di Fabrizio Romano, così aspettano l'annuncio di qualcosa di nuovo da parte di Tiziano Ferro. Il motivo è semplice. Il cantante ha fatto tabula rasa del suo profilo Instagram, eliminando ogni traccia della sua presenza digitale degli ultimi anni. Post, storie in evidenza, biografia: tutto cancellato nel giro di poche ore, lasciando milioni di follower con una sola certezza – qualcosa sta per accadere.

Tiziano Ferro manca sui social da novembre 2024

L'ultimo segnale di vita social del cantautore laziale risaliva a novembre 2024, quando aveva condiviso il video di Feeling, il duetto con Elodie che aveva riacceso l'entusiasmo dei fan. Da allora, il nulla. Nove mesi di assenza totale che hanno coinciso con uno dei periodi più difficili della vita dell'artista. Il 2023 aveva portato sconvolgimenti profondi: la separazione da Victor Allen annunciata a settembre, poi ufficializzata con il divorzio nel marzo successivo, aveva costretto Ferro a rivedere completamente la sua esistenza. Gli incontri promozionali per il romanzo La felicità al principio erano saltati, il cantante aveva scelto di rimanere negli Stati Uniti accanto ai figli Margherita e Andres. Gennaio 2024 ha segnato anche la fine della collaborazione ventennale con Fabrizio Giannini, il manager che lo aveva accompagnato dai primi successi fino ai trionfi più recenti. Una separazione professionale che aveva fatto intuire come Ferro stesse ripensando interamente al suo futuro artistico.

Niente Sanremo nel 2026

Nelle ultime settimane, però, un rumors insistente ha iniziato a circolare negli ambienti discografici: Carlo Conti starebbe corteggiando Ferro per convincerlo a debuttare finalmente sul palco dell'Ariston come Big a Sanremo 2026. Purtroppo, però, anche questa possibilità è stata smentita dall'entourage del cantante. Ad ogni modo, il fatto che Tiziano Ferro abbia resettato il suo profilo è un buon segnale. È il classico vuoto che precede qualcosa di nuovo all'orizzonte. La domanda ora è una sola: cosa bolle in pentola nella mente di uno degli artisti più amati del panorama italiano? La risposta potrebbe arrivare prima di quanto si pensi.