Charlene di Monaco, primo viaggio di famiglia dopo la malattia: è in tailleur agli eventi ufficiali Charlene di Monaco è volata a Oslo, in Norvegia, assieme alla famiglia: è il primo Royal Tour per i quattro, dopo la lunga convalescenza della principessa.

A cura di Giusy Dente

foto di: Eric Mathon / Palais princier

Charlene di Monaco si sta mostrando spesso in pubblico assieme alla sua famiglia. La principessa sembra sia tornata a pieno ritmo ai suoi impegni ufficiali, presenziando agli eventi, quelli che ha disertato per un lunghissimo periodo, generando molta preoccupazione. La vita della moglie del principe Alberto è stata in effetti un mistero per mesi, le notizie sul suo conto sono state scarsissime. Si sa che ha trascorso un lungo periodo in Sudafrica, il suo Paese d'origine: qui ha fronteggiato alcuni problemi di salute e una lunga convalescenza. A novembre 2021 il ritorno a casa, dalla famiglia: i gemellini Jacques e Gabriella hanno sofferto moltissimo la sua mancanza. Si è parlato di una crisi nel matrimonio della coppia reale monegasca, che invece al momento sta ancora partecipando assieme ai momenti di vita pubblica. I quattro sono volati a Oslo, in Norvegia: è il primo viaggio ufficiale all'estero, da quando Charlene è tornata in forma, il primo Royal Tour dopo la lunga malattia.

Il ritorno a casa di Charlene di Monaco

Dopo il ritorno a casa a novembre e le voci di crisi col marito, la famiglia reale si è mostrata felicemente assieme in occasione della Pasqua 2022, con una foto scattata nei giardini del Palazzo. Dopo circa un mese Charlene di Monaco è tornata in pubblico col marito e i due figli, in occasione della premiazione dell'E-Prix di Formula 1, sfoggiando dei capelli cortissimi biondo platino. Più di recente finalmente ha mostrato al pubblico il suo sorriso, da troppo tempo assente sul suo volto. Ha partecipato alle sfilate della Monte-Carlo Fashion Week, a Monaco, assieme alla piccola Gabriella, entrambe con abiti elegantissimi da sera e poi è stata la volta del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo, dove in quanto ad eleganza nuovamente non si è smentita, risultando la più chic. Ma il meglio di sé lo ha dato salendo sul palco del TV Festival di Montecarlo, dove è apparsa finalmente serena e radiosa, come non si vedeva da tempo.

La principessa Charlene in pubblico con la famiglia

In occasione delle commemorazioni del centenario della scomparsa del principe Alberto I, la famiglia reale monegasca al completo ha presenziato all'inaugurazione a Oslo di una mostra presso il Museo Fram: "Sailing the Sea of ​​Science, Scientist and explorer. Il principe Alberto I e la prima esplorazione norvegese delle Svalbard". Alberto I, infatti, guidò delle spedizioni scientifiche alle isole Svalbard, tra il 1896 e il 1907. All'inaugurazione erano presenti in veste ufficiale sia Alberto di Monaco che Charlene, assieme ai figli Gabriella e Jacques.

Sono stati ospiti del principe ereditario Haakon di Norvegia, del re Harald V e della regina Sonja di Norvegia: le famiglie reali hanno pranzato nella residenza privata Bygdø Kongsgaard. Per l'occasione Charlene di Monaco ha scelto outfit formali e raffinati: due intramontabili tailleur, uno grigio e uno nero, vestendo coordinata con Gabrielle, che sul vestitino scuro di paillettes ha aggiunto un cappottino rosso. Giacca e cravatta, invece, sia per Jacques che per il principe Alberto.