Charlene di Monaco cambia stile: è una diva con abito monospalla e maxi gioielli La principessa Charlene Wittstock è salita sul palco del TV Festival di Montecarlo serena e radiosa, con un abito color verde smeraldo.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando è tornata a Monaco la principessa Charlène Wittstock sembra aver ritrovato la serenità e compare in pubblico sempre più spesso insieme al marito Alberto e ai figli gemelli Gabriella e Jacques. Ma soprattutto, la principessa ha maturato uno stile più sofisticato e glamour: dopo la tuta celeste al Gran premio di Montecarlo, la principessa ha deciso di cambiare look e sfoggiare un abito monospalla verde da vera diva.

L'abito monospalla verde di Charlene di Monaco

Il principe Alberto ha partecipato, insieme alla moglie Charlène, alla cerimonia d'apertura del 61esimo Monte Carlo TV Festival. La principessa sembrava perfettamente a suo agio sul palco, serena e disinvolta e per l'occasione ha indossato un lungo abito a peplo monospalla, con l'orlo asimmetrico e svasato che donava movimento al vestito.

Charlene di Monaco indossa Lanvin

Si tratta di una creazione di Lanvin ed è caratterizzato da una morbida plissettatura che parte dalla spalla e dall'arricciatura sul fondo. Un pezzo non proprio per tutte: sulle piattaforme e-commerce è in vendita al prezzo di 2.967 euro.

Abito Lanvin (via Farfetch.com)

Charléne di Monaco brilla con gli accessori oro

Si potrebbe pensare al verde come a una scelta simbolica: è il colore della speranza e della fiducia. Sicuramente il verde prato è il colore di tendenza della Primavera/Estate 2022 e Charléne ha deciso di farlo risaltare con accessori oro: un paio di sandali con il tacco alto e il cinturino alla caviglia e maxi gioielli firmati Van Cleef & Arpels. In particolare, l'ex campionessa di nuoto ha scelto un bracciale a fascia tempestato di brillanti e un paio di orecchini pendenti scintillanti, messi in evidenza dal pixie cut biondo platino. Una vera principessa moderna.