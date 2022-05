Charlene di Monaco finalmente sorridente: con la tuta celeste è la più chic del Gran Premio La principessa Charlène di Monaco ha incantato il Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo: insieme a lei la figlia Gabriella con l’abitino a fiori griffato.

A cura di Beatrice Manca

Il Gran Premio di Monaco ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di Formula 1, ma è stato anche l'evento glamour della stagione: erano presenti top model, celebrità e teste coronate. Tutte le royal monegasche hanno assistito alla corsa, da Beatrice Borromeo a Charlotte Casiraghi, entrambe super chic. Tra i vip in prima fila anche Elisabetta Gregoraci che ha "posato" insieme a Naomi Campbell e Heidi Klum: la foto di Flavio Briatore con le ex compagne è diventata virale. Ma la vera vincitrice di stile è stata Charlène Wittstock, la moglie del principe Alberto di Monaco: sorridente e chic, ha incantato i presenti con una tuta celeste da vera principessa moderna.

Charlene di Monaco con la tuta celeste

La principessa Charlène Grimaldi da qualche mese è tornata in pubblico dopo la lunga convalescenza che l'ha tenuta per mesi in Sudafrica. Ora sfoggia un taglio cortissimo biondo platino e al Gran Premio ha indossato una tuta celeste con i pantaloni firmata dal designer Terrence Bray. La tuta era caratterizzata da pantaloni svasati e maniche più ampie nella parte finale, allacciate con stretti polsini. Un look chic e ricercato che nascondeva un segreto: la "scollatura" a V sulla schiena!

Charlène Wittstock in Terrence Bray

La piccola Gabriella con l'abito a fiori griffato

La principessa Charléne ha accompagnato il marito Alberto alla premiazione del Grand Prix sul circuito di Montecarlo insieme ai bambini, Jacques e Gabriella. Charléne Grimaldi ha un rapporto speciale con la figlia e condividono la passione per la moda: pochi giorni fa ha aiutato Gabriella a scegliere un abito da sera per il primo evento ufficiale.

L’abito Dolce&Gabbana della principessina Gabriella

La piccola Gabriella era insieme alla madre anche al Gran Premio e per l'occasione ha indossato un abito a fiori firmato Dolce&Gabbana: il coloratissimo vestito in popeline è in vendita sul sito del brand a 445 euro. Il fratellino Jacques invece era impeccabile con una camicia celeste: piccoli reali crescono (e fanno concorrenza ai principini inglesi!)