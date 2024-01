Calza della Befana per chi non ama o non può mangiare i dolci: più di 100 regali per l’Epifania 2024 Dalle creme per la skincare alle beauty box con il make up, dalle candele agli oggetti per la casa, passando per accessori invernali come guanti, cappelli e sciarpe, fino alle pantofole e agli ombrelli mini, ecco più di cento idee regalo adatte a tutti da mettere nella calza della Befana per l’Epifania 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il 6 gennaio si celebra l'Epifania, che tutte le feste porta via. La tradizione dell'ultimo giorno delle festività natalizie vuole che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, la Befana, volando su una scopa, porti ai più piccoli e non solo la calza ricolma di dolciumi e doni. Con l'avvicinarsi della festività si pone dunque il problema di come riempire la celebre calza della Befana e soprattutto ci si chiede cosa inserire nella calza da regalare a chi non ama i dolciumi o non può mangiare cioccolatini e altri cibi zuccherati, con lattosio o glutine. Ecco dunque una piccola guida con più di 100 idee regalo adatte a tutti e per tutte le tasche.

Cosa mettere nella calza della Befana

Nella calza della Befana possono essere inseriti tutti quei piccoli accessori come cinture, portafogli, porta monete, mini borse e porta documenti. Se chi riceve la calza è amante della moda anche un paio di occhiali da sole potrebbero essere l'ideale. I gioielli, come orecchini con cristalli, ciondoli in argento dalla forma originale e braccialetti sono un must, scegliendo uno di questi bijoux non si sbaglia mai.

Borse Uniqlo

Profumi per il corpo e per i capelli sono l'idea giusta per la calza della Befana, in questi casi puntate su fragranze evergreen dalle note essenziali che possano piacere a tutti. Se preferite non scegliere un regalo così personale come una fragranza, ma non volete rinunciare al mondo delle essenze, è possibile scegliere profumatori d'ambiente o candele profumate per la casa.

Profumo unisex BDK – Gris Charnel

I regali mini per l'Epifania 2024

Spesso quando si pensa a cosa inserire nella calza della Befana si pone anche la questione della dimensione del regalo, non è infatti semplicissimo inserire in una calza un maglione o una giacca. Bisogna puntare su regali dalle dimensioni mini che possano essere contenuti nelle calze. L'idea giusta potrebbe essere un ombrello portatile pieghevole, una tazza mug per tisane o anche un paio di calzini, degli slip o un completino intimo.

Ombrello mini Michael Kors

Anche cappelli, sciarpe e guanti in lana o tessuti tecnici sono perfetti come idea regalo per l'Epifania. Si tratta di pensierini adatti a tutti che fanno sempre piacere e utili nel periodo invernale. In più questi accessori hanno tutti dimensioni piccole e possono facilmente essere inseriti nella calza.

Guanti Canali

La calza beauty per l'Epifania 2024

Se non desiderate riempiere la calza della Befana con dolcetti, cioccolato e caramelle, l'idea giusta potrebbe essere quella di una calza a tema beauty, contenente prodotti utili per la skin care, come creme corpo e sieri viso, o per i capelli, come piastre, shampoo e maschere hair. Se si vuole essere originali senza spendere cifre alte è possibile scegliere una delle tante beauty box natalizie dei diversi marchi beauty o magari si può puntare su una maschera in tessuto per viso, mani o piedi.

Beauty kit mani Sephora

Cosa regalare a chi non è amante della moda e non è un beauty addict? In questi casi si potrebbe puntare su oggetti e accessori utili per attività sportive come il nuoto, la corsa o la bicicletta. L'idea giusta potrebbero essere un paio di occhialini da nuoto, una borraccia da poter utilizzare nella vita quotidiana o durante l'attività sportiva o ancora accessori e dispositivi tech per lo smartphone come cover e così via.

24 Bottles