Le borse di moda per la Primavera/Estate 2023: 10 modelli di tendenza Dalle borse in versione micro ai bauletti rigidi, dalle bag in cuoio oversize al secchiello, ecco 10 modelli di tendenza e alla moda per la Primavera/Estate 2023.

A cura di Marco Casola

Louis Vuitton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quali borse andranno di moda nella stagione Primavera/Estate 2023? Quali sono i modelli di tendenza e le varianti su cui puntare? Dalle micro bag ai modelli maxi in cuoio, passando per secchielli, bauletti e bag metallic, fino alle varianti in denim o coperte di cristalli e decori gioiello, ecco tutte le borse di tendenza per la stagione calda.

Il mini bauletto rigido

Da Chanel a Louis Vuitton, tutti i grandi brand celebri per le proprie borse iconiche hanno proposto sulle passerelle Primavera/Estate 2023 bauletti in versione mini dalle forme rigide e strutturate. Coperti con tessuto bouclé o in pelle, dai colori fluo o in nuance pastello, i bauletti, con manici corti da portare a mano o con catene sottili da portare a spalla, sono il modello must per la primavera.

Chanel

La borsa di cuoio

Non solo borse mini, sulle passerelle primaverili hanno spopolato anche maxi bag comode e capienti, da indossare tutti i giorni. I modelli più cool sono quelli realizzati in cuoio o in pelle color marrone. Via dunque con classiche shopper maxi con manici medi e decori fringe, come i modelli di The Bridge, con borse trapezio da portare a spalla, come le bag di MM6 Maison Margiela, e con varianti maxi della classica tolfa bag, come i modelli firmati Coach.

Leggi anche Non il solito trench: i 6 modelli di tendenza per la primavera 2023

Coach

La borsa in denim

Il modello più cool per la primavera è senza dubbio quello realizzato in denim. Da Altuzarra a GCDS, da Diesel a Balenciaga, passando per Jaquemus e Blumarine, sono moltissimi i brand che in collezione hanno inserito modelli iconici o nuove borse interamente realizzate in tessuto jeans. Solitamente queste borse hanno forme mini o medie, si portano a mano o a spalla, e sono impreziosite con dettagli in pelle, mini tasche, fibbie e zip.

Altuzarra

La borsa con catena bold

E' stata la Maison Bottega Veneta a lanciare qualche stagione fa le borse con catena bold, ovvero con catena maxi fatta di anelli più doppi rispetto alle classiche tracolle. Ora questo dettaglio voluminoso caratterizza molte delle borse di tendenza per la primavera 2023. Le varianti più chic hanno catene in argento o dorate, mentre i modelli più pop prevedono catene bold in materiali plastici o dipinte in colori accesi e fluo.

Louis Vuitton

Il secchiello

La borsa a secchiello, dalla struttura rigida tondeggiante simile a un secchio, con manici corti o lunghi, è sempre un must, sia in primavera che in estate. Quest'anno le varianti più originali hanno tracolle logate dalle dimensioni importanti e nappine, come i modelli di Dior, sono realizzate in paglia oppure in pelle, con all'interno una sacca in tessuto da chiudere con coulisse a laccio, come i modelli de Il Bisonte.

Dior

La borsa tapestry

Sono originali, divertenti e eleganti, ricordano gli arazzi delle case nobiliari o la tappezzeria di divani e poltrone retrò, sono le borse in stile tapestry con motivi jacquard e disegni intagliati nel tessuto. Il modello must è quello maxi, con profili e manici corti in pelle marrone, presentato sulla passerella Primavera/Estate 2023 di Etro, disegnato dallo stilista della Maison, Marco De Vincenzo.

Etro

La borsa color nude

La palette di moda in primavera è dominata dai colori primari, accesi e decisi, c'è spazio però anche per nuance neutre e più tenui, come il cipria, il beige e il nude. Queste tonalità sono perfette per rendere eleganti e minimal anche le borse primaverili. Tra i modelli nude su cui puntare ci sono le maxi bag da portare a mano con pelle intarsiata di Alexander McQueen, le borse trapezio di Tod's e i bauletti semi rigidi di Uniqlo.

Tod’s

La borsa luccicante con cristalli

Oltre alla tendenza minimal, che prevede look dalla silhouette pulita, capi essenziali e accessori estremamente semplici, sulle passerelle di Milano e Parigi hanno sfilato outfit resi più glam con accessori gioiello, come borse ricoperte di pietre, cristalli e decori sparkling, tra questi ci sono i modelli a mano di GCDS, Valentino, Alexander McQueen e Roger Vivier.

GCDS

La micro bag

Da diverse stagione sono di moda le borse dalle dimensioni mini, che diventano praticamente accessori puramente decorativi, come una collana o un bracciale, dato che all'interno contengono poco o nulla. Anche questa primavera sulle passerelle dei grandi stilisti hanno sfilato borse micro, tra cui quella firmata Valentino, Maison che estremizza la tendenza proponendo gli elementi degli accessori Rock Stud in versione bag.

Valentino

La borsa metallic

Le borse in tessuto o pelle metallizzata sono senza dubbio le più trendy di stagione. Quest'anno borse mini e medie, dalle forme squadrate o puffy non sono realizzate solo in color argento, oro oppure bronzo ma anche con pellami metallic dai colori fluo, come giallo e rosa shocking . Tra le varianti più cool ci sono le borse goffrate di Miu Miu, le clutch di Michael Kors Collection e le medium bag rigide di Ferrari.