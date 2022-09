Milano Fashion Week, Etro inizia un nuovo viaggio con Marco De Vincenzo Etro inizia un nuovo capitolo di storia sotto la direzione creativa dello stilista Marco De Vincenzo: l’eredità del brand è riletta in chiave pop e metropolitana.

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo con il terzo giorno di sfilate, tra ritorni e debutti eccellenti. Con la collezione Primavera/Estate 2023 Etro apre un nuovo capitolo di storia: ha sfilato la prima collezione disegnata dallo stilista Marco De Vincenzo, entrato lo scorso giugno alla guida creativa del marchio fondato da Gerolamo Etro. L'immagine che anticipa la sfilata, simbolicamente, è un passaggio di testimone. "Un nuovo viaggio", recita l'invito, e lo è davvero: Marco De Vincenzo rilegge il tema del viaggio, il dna di Etro, con tocco pop e metropolitano.

Marco De Vincenzo debutta da Etro

Il tocco di Marco de Vincenzo, nella sfilata Primavera/Estate 2023 di Etro c'è e si vede: in passerella compaio abiti degradé con il tessuto che sfuma da un colore all'altro, maglieria colorata e maxi sabot con la zeppa da indossare con i calzini colorati. Le minigonne si indossano sopra alle camicie oversize, il logo fa la sua comparsa su polo e abiti. Il paisley che ha reso celebre il brand c'è, ma in declinazioni più sfumate, nei dettagli. Stampa con maxi frutti e uccelli tropicali campeggiano su gonne ricamate, cappe e lunghi abiti trasparenti. Compare la maglieria, in versioni coloratissime, e il denim si alterna con pantaloni trasparenti e impalpabili. Ma la vera scelta radicale è la location: le modelle sfilano su una passerella sospesa nel traffico, con camion e automobili che sfrecciano sullo sfondo. Un nuovo viaggio, metaforico e reale, che parte da terre esotiche e arriva nel cuore delle metropoli, tra cappellini da baseball, t-shirt e jeans con la catenella.