Belén Rodriguez veste a pois: brilla col fermaglio-farfalla tra i capelli Romantico e chic il nuovo look di Belén Rodriguez, con intramontabile fantasia a pois. Spicca nei capelli uno scintillante fermaglio a forma di farfalla.

A cura di Giusy Dente

Ogni settimana i fan di Belén Rodriguez possono ammirare la loro beniamina in tv: la showgirl argentina è tornata al timone de Le Iene, il programma che l'ha accolta a febbraio 2022 e che per sua stessa ammissione rappresenta il coronamento di un sogno. Ma la carriera professionale della 38enne si snoda anche nel mondo della moda, una passione che condivide con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. I suoi impegni di lavoro la portano spesso su set fotografici, alle prese con shooting per brand di abbigliamento o di gioielli, come testimonia anche sui social.

Belén Rodriguez veste a pois

Belén Rodriguez ama portare i follower con sé, nella sua quotidianità lavorativa e familiare. Spesso sono i figli Santiago e Luna Marì i protagonisti di foto e video, altre volte si mostra in viaggio o alle prese con impegni professionali, in studio televisivo oppure su un set fotografico, magari alle prese con la scelta degli outfit.

La moda è una passione oltre che un lavoro: i fan amano moltissimo il suo stile femminile e sensuale. L'ultimo look sfoggiato sui social è in chiave bon ton e riguarda, probabilmente, una nuova collaborazione: sembra sia sul set di uno shooting fotografico, forse per un marchio di gioielli, accessori da cui non si separa mai.

Ha scelto un look a pois neri su base bianca, una fantasia intramontabile perfetta per look romantici, bon-ton, chic e delicati. In realtà il nome corretto dei famosi "pallini" sarebbe polka dots e la showgirl argentina ama indossarli, soprattutto d'estate. L'aderentissima gonna a matita di Belén presenta sui fianchi delle fascette con bottoni. Il top a effetto scaldacuore ha un dettaglio incrociato che lascia appena appena in vista la pancia.

Ha completato il look con un paio di sandali gioiello neri, impreziositi da una rosa color argento sulla punta. Spicca poi tra i capelli uno scintillante fermaglio a forma di farfalla. I fan sono curiosissimi di saperne di più su questo progetto per il momento ancora top secret, di cui ha svelato solo un piccolo dettaglio: un paio di orecchini pendenti.