Baby Vittoria, irresistibile con la nuova acconciatura: è la prima volta con le treccine Fedez e Chiara Ferragni si divertono a sperimentare acconciature sempre diverse per la piccola Vittoria. È giunto il momento delle prime treccine.

Come ogni mamma, Chiara Ferragni si emoziona per i piccoli traguardi dei suoi figli, per le loro "prime volte" che ne scandiscono la crescita. Le espressioni buffe e le acconciature originali sono il tratto distintivo della piccola Vittoria: la secondogenita dei Ferragnez è nata a marzo dell'anno scorso. Sapendo quanto fan e follower amino i suoi look, l'influencer non ha esitato nel condividere con loro la prima volta con le treccine.

Le acconciature di Baby V

Dopo il primo bikini, per Baby Vittoria è la volta delle prime treccine, anche queste testimoniate sui social con delle adorabili foto. Sia Fedez che Chiara Ferragni si divertono molto a giocare coi capelli biondissimi della loro secondogenita, che infatti in questi mesi ha sfoggiato sulla testa anche acconciature piuttosto insolite e originali, che l'hanno resa un piccolo idolo del web. Il must dei suoi look sono senza dubbio le mollettine colorate, che porta sin dai primi mesi di vita.

Però da quando la chioma si è allungata, la pettinatura più gettonata sono i codini colorati e disordinati: non a caso, papà Fedez la paragona spesso ironicamente a Boris Johnson! Il rapper spesso si è divertito anche col fotoritocco, per esempio immaginando sulla testa della sua bambina una lunga parrucca bionda, che l'ha resa una perfetta Chiara Ferragni in miniatura. Ora è stata la volta delle trecce: un'assoluta novità per Baby V.

Vittoria con le treccine

Chiara Ferragni non poteva evitare di immortalare il momento delle prime treccine di Baby V! I capelli della piccola stanno diventando sempre più chiari e sempre più lunghi, ecco perché è riuscita a separarli in due metà e a realizzare l'acconciatura adorabile. Dopo averla proposta in una chiave più semplice, l'ha poi impreziosita con delle clip colorate a forma di farfalle, abbinate al vestitino blu. Davvero irresistibile!