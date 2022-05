Baby Vittoria adorabile col suo primo bikini: la figlia di Chiara Ferragni è pronta per l’estate Baby Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è già pronta per l’estate. A dimostrarlo è stata la mamma, che sui social ha condiviso la sua prima adorabile foto in bikini.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 si avvicina e le star fremono per dare il via alle loro vacanze da sogno. Certo, al momento la maggior parte di loro sono ancora alle prese con i numerosi impegni lavorativi, ma nei weekend e nel tempo libero non esitano a concedersi dei giorni di totale relax, meglio se in riva al mare. Lo sa bene Chiara Ferragni che, dopo essere tornata dalla caldissima Sicilia, ha pensato bene di cominciare a preparare l'armadio di Baby Vittoria per l'arrivo della bella stagione. Ne ha approfittato per farle sfoggiare il suo primo bikini, dando vita a uno scatto adorabile e super glamour.

Vittoria Lucia Ferragni prova i look per l'estate

I Ferragnez sono molto attivi sui social e praticamente ogni giorno documentano i momenti più importanti e divertenti delle loro giornate. I principali protagonisti delle loro Stories sono i figli Leone e Vittoria, che in più di un'occasione hanno dato vita a dei siparietti dolci ed esilaranti. La secondogenita della coppia, in particolare, sta crescendo e sta diventando sempre più bella. A pochi mesi dal suo primo compleanno, mamma Chiara ha pensato bene che per lei fosse arrivato il momento di indossare per la prima volta un bikini. Quale migliore occasione della "prova ufficiale" per realizzare un tenerissimo scatto social?

Il primo bikini di Baby Vittoria

Al motto di "Pronti per la stagione del bikini", Chiara Ferragni ha immortalato Baby V. seduta sul divano e a piedi nudi con indosso il suo primo due pezzi. Per lei è stato scelto un modello giallo limone, il colore del momento, con i laccetti laterali sullo slip e il reggiseno a triangolo, insomma una riproduzione "mini" di un tradizionale bikini per donna. Non è mancato il ciuccio, anche se per l'occasione la mamma imprenditrice ha preferito non far sfoggiare alla piccola la sua amata mollettina tra i capelli. A giudicare dalla dolcezza di questo scatto, di sicuro la prossima estate la piccola Vittoria incanterà i fan dei Ferragnez con la sua dolcezza.