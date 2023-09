Aurora Ramazzotti, la risposta poco fashion (ma molto ironica) alla Settimana della Moda A Settimana della Moda conclusa, Aurora Ramazzotti è uscita in pigiama. “E la MFW muta” le ha scritto un follower. “La che?” ha risposto lei ironica.

A cura di Giusy Dente

Milano è stata per una settimana la capitale della moda. La città ha ospitato la Fashion Week e le grandi Maison hanno portato in passerella la nuova collezione, la Primavera/Estate 2024. Sono giunte modelle e celebrity da ogni parte del mondo, per assistere agli show in calendario e prendere parte agli eventi: immancabile Chiara Ferragni (da Prada assieme a Fedez), Deva Cassel (che ha sfilato per Dolce&Gabbana), Linda Evangelista (in prima fila per Fendi). Tra outfit trendy e look alla moda, spicca la scelta ironica di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti icona di ironia e semplicità

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è amatissima sui social per lo stile ironico e amichevole con cui tratta ogni tipo di tema, da quelli di attualità a ciò che riguarda il privato. Chi la segue lo fa per la sua autenticità e schiettezza, doti che l'hanno resa per i fan una sorta di amica della porta accanto, da cui trovare sempre un sorriso. Il suo superpotere è l'ironia: è l'arma con cui ha parlato della gravidanza e della maternità, evidenziandone le tante gioie ma senza mai nascondere le ombre e i lati più oscuri.

Ma è anche l'arma usata tante volte per rispondere agli haters o per prendersi poco sul serio e ridere di sé. Spesso ha ironizzato sulla propria immagine e lo ha fatto anche a Fashion Week conclusa. Ora le sfilate si sono spostate da Milano a Parigi, ma a lei di apparire trendy a tutti i costi non è mai importato molto.

Aurora Ramazzotti esce in pigiama

Mentre Milano per giorni ha visto il meglio della moda internazionale, Aurora Ramazzotti non si fa troppi problemi a uscire in pigiama. La 26enne ha ironizzato sulla Fashion Week appena giunta al termine, dove celebrity e influencer hanno sfoggiato i loto outfit griffati più trendy. Lei, per tutta risposta è uscita in pigiama: un paio di pantaloni grigi oversize a vita bassa e una T-shirt annodata sotto al seno, con la pancia scoperta. Tocco di colore: un berretto blu. "E la MFW muta" le ha scritto un follower. "La che?" ha risposto ironica.