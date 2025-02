Armocromia a Sanremo 2025: chi ha sbagliato colore sul palco? Risponde Rossella Migliaccio

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Siamo alla terza serata del Festival di Sanremo e così come c'è un primo bilancio in fatto di canzoni, dunque quelle che stanno dominando le preferenze del pubblico, c'è anche un primo bilancio in fatto di look. Qualcuno ha osato, qualcuno è rimasto nella propria comfort zone: insomma, come sempre le scelte di stile hanno scatenato il dibattito. L'esperta d'immagine Rossella Migliaccio ha detto la sua a Fanpage.it, rivelando anche i suo personali promossi e bocciati fino a questo momento.

Elodie osa in silver, ma vince in rosso

I look sanremesi di Elodie, in questa edizione della kermesse, si ispirano alla Vecchia Hollywood, look da vera diva. Nella prima serata ha stupito con un colore insolito per lei: il silver. Poi nella seconda serata ha incantato in rosso, con tanto di boa in piume. Quale dei due le donava di più? Rossella Migliaccio ha commentato: "Meglio in rosso. Lei in realtà sta meglio con colori più caldi, più morbidi e invece è arrivata con questi capelli neri, con l'abito argento".

Elodie in custom Gucci con gioielli Tiffany&Co.

Rose Villain in rosso, scelta vincente

Rose Villain è una delle grandi protagonisti di questa edizione della kermesse. Ha debuttato in rosso, poi ha puntato su un abito semitrasparente color rabbia. A Fanpage.it ha spiegato di aver cercato una nuova versione di sé, per vedersi più donna, osando anche un po' di più. Ha per esempio ammesso che era la prima volta che si vedeva vestita di rosso. Il coraggio l'ha premiata: "Il marrone è un colore caldo, quindi non è esattamente il suo, soprattutto con i capelli azzurri. Invece in rosso devo dire era proprio bella, è un colore che amo in queste occasioni. Il contrasto coi capelli era tanta roba, ma ci stava, perché lei è un personaggio particolare, quindi mi piaceva molto la prima sera. Era un abito elegante e le cadeva bene".

Rose Villain in Fendi

Sanremo 2025 è il Festival dell'eleganza

Quest'anno, a differenza delle precedenti recenti edizioni, si è osato di meno sul fronte look, salvo poche eccezioni. Rossella Migliaccio ha detto: "Quest'anno è tutto un po' più morigerato, è tutto un po' più elegante, non abbiamo visto eccessi, nudità particolari. Si è tutto contenuto e ridimensionato. Eravamo abituati alle giacche di Amadeus con i brillantini, molto circensi. Invece quest'anno anche Carlo Conti ha scelto qualcosa di più classico. Sembra che ci siano messi d'accordo, perché vanno tutti in quella direzione".

Carlo Conti in Stefano Ricci

I promossi e i bocciati di Sanremo 2025

In sintesi chi se la sta cavando meglio e chi peggio? Rossella Migliaccio promuove Achille Lauro: "Achille Lauro è un po' cinematografico stavolta, sembra uscito da un film d'altri tempi. Il suo è un inno alla sartorialità, italiana. Lui è un personaggio così ionico, così versatile: siamo abituati a look un po' più provocatori e provocanti, però alla fine il suo personaggio sta proprio nel cambiare continuamente. Siamo noi che gli chiediamo di stupirci, non tanto nella provocazione in sé, ma nel trasformismo, nel saper cambiare ogni volta personaggio, come d'altronde faceva David Bowie. Lui era tutto e il contrario di tutto, ma sempre credibile nel suo personaggio".

Achille Lauro in Dolce&Gabbana Alta Sartoria

Bocciata Antonella Clerici: "Erano look veramente troppo pesanti. Mentre nei Sanremo che aveva fatto anni fa aveva sì dei look che si facevano notare, quelli con le gonne a meringa stucchevoli, almeno lì c'era dell'ironia. Invece qua erano veramente molto fuori fuori luogo".

Antonella Clerici

Il nero domina a Sanremo

Il nero è uno dei colori più gettonati a Sanremo, l'anno scorso inserito anche tra i bonus del FantaSanremo. Stavolta lo abbiamo visto sul red carpet e anche nella prima serata della kermesse scelto da Giorgia, Fedez, Irama, Marcella Bella. È sicuramente un colore tradizionalmente collegato all'idea di eleganza o, viceversa, si può declinare in chiave più rock e dark. Ma è una scelta vincente su quel palco? Non completamente, come ha spiegato l'esperta: "Sicuramente in termini generali è un colore elegante, da sera, quindi diciamo un colore anche safe, quelli con cui uno sa di non sbagliare, per così dire. Però, secondo me, quello è invece il momento di osare: è una volta l'anno a Sanremo, è un po' come il nostro Super Bowl. Il pubblico vuole sognare anche attraverso i look più eccentrici. E con il colore. È un'usanza un po' italiana, questa cosa di usare così tanto il nero, perché poi se guardiamo gli altri red carpet, le altre occasioni importanti non è così gettonato. Da noi è veramente un esercito omologante. È un tema un po' italiano".